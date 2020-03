Adrian Mutu, bătut în București de liderul clanului Caran.

Adrian Mutu a avut un schimb dur de replici, la mijlocul săptămânii trecute, cu temutul Aurel al lui Caran, liderul clanului care controlează o bună parte din București. Conform informațiilor obținute de Fanatik.ro, incidentul s-a patrecut la un restaurant cu profil libanez, la o oră trecută de miezul nopții.

Adrian Mutu, bătut de Caran din cauza lui Nuțu

Scandalul ar fi început în momentul în care Aurel al lui Caran a ținut să îl atenționeze pe Adrian Mutu pentru un gest făcut în urmă cu mai mulți ani. Aurel al lui Caran:„Băi, fraiere, de ce te-ai dus acum 6 ani la Nuțu (n.r. Cămătaru) la închisoare? L-ai vizitat pe Nuțu la închisoare și ca să te primească i-ai dus și un ceas cadou de 60.000 de euro…așa că nu mai fi tare în gură!”.

Adrian Mutu a negat totul și i-a replicat lui Caran că nu l-a vizitat niciodată după gratii pe cunoscutul Nuțu Cămătaru. “Eu respect pe oricine mă respectă”, i-a aruncat replica superior, din vârful buzelor, Mutu lui Caran, moment în care lucrurile au degenerat.

Adrian Mutu a fost lovit de câteva ori de Aurel al lui Caran, dar situația a fost aplanată imediat de Beinur, un personaj controversat cu originile în Constanța și care este nașul lui Adrian Mutu.

Ce spune Adrian Mutu

Adrian Mutu a negat că ar fi primit bătaie. Mai mult, acesta susține că din postura sa nu are cum să se mai implice în scandaluri. „Mă știți bine, mă vedeți pe mine să iau bătaie? Sau să mă bat din postura de antrenor al Naționalei? Am intrat la „Mandaloun”, într-adevăr, să salut niște prieteni. Cineva a făcut o glumă proastă la adresa mea și i-am zis nașului să plecăm.

Nu știu dacă am stat cinci minute…. Avem treburi serioase, să ne calificăm, meciuri importante, iar lucrurile de genul ăsta strică atmosfera din jurul Naționalei”, a declarat Mutu.

Apoi, la câteva zeci de minute distanţă, Mutu a susţinut pe pagina de facebook că, de fapt, a luat cina la Mandaloun. “Am fost la Mandaloun sa iau cina într-adevăr, dar nu s-a întâmplat nimic, dacă nu ma credeți întrebați lumea care a fost acolo sau luați imaginile de la restaurant sau sunați pe cei pe care spuneți ca m-au bătut”.

Partenerul lui Adrian Mutu, Beinur, a încercat să dezmintă

Omul de afaceri Beinur, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Adi Mutu, a încercat să facă lumină în scandalul Mutu – Caran: “Măi, băieți, știți voi ceva, dar nu știți bine, a fost ceva acolo, însă nu bătaie, amenințări…d-astea…

Au fost niste discuţii mai aprinse, dar atât. L-am luat pe Mutu şi ne-am văzut frumos de treabă, fără scandal. Credeți-mă, au trecut vremurile de haiducie când lumea se bătea prin restaurante. Cine v-a spus a umflat-o cu pompa să dea bine la cititorii voștri. Mutu se aprinde repede, dar îl ştim toţi că e super băiat!

Nu le are cu bătaia. Are şi el o perioadă importantă cu naționala, are nevoie de rezultate. E ambițios, vrea să demonstreze că poate. Hai să-l sprijinim, nu să-l demolăm fix acum. El reprezintă totuşi România. Dacă naționala are rezultate ne bucurăm toți de ele”.

Cine este Aurel Caran?

Aurel Caran este un personaj implicat în multe cazuri care s-au soldat cu reținerea și arestarea sa, fiind considerat unul dintre capii lumii interlope din București. Puterea îi e recunoscută la nivel național, acesta având conexiuni prin toată țara. Un argument în acest sens îl oferă prietenia pe care Aurel Caran o are cu Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj. Deși trebuia să fie o petrecere privată, Aurel Caran a fost invitat de marcă la petrecere, alături de Vasile Dâncu, unul dintre oamenii influenți din politica romînească.