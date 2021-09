Victor Rebengiuc, dezvăluiri dureroase despre ultima conversație avută cu Ion Caramitru: „A început să vorbească puțin necontrolat...”

In articol:

Victor Rebengiuc și Ion Caramitru au împărțit scena teatrului decenii întreg. Nu au fost doar colegi de breaslă, ci și prieteni de suflet, foarte apropiați. Au pășit în lumea teatrului aproape în același timp și de-a lungul timpului s-au susținut necondiționat.

Victor Rebengiuc are doar cuvinte de laudă la adresa lui Ion Caramitru, iar vestea morții lui nu doar că l-a șocat profund, ci l-a și dărâmat.

Ion Caramitru a fost declarat mort pe 5 septembrie, la Spitalul Elias din Capitală. Actorul avea 79 de ani și avea niște probleme de sănătate pentru care s-a internat de urgență în unitatea medicală. Nu se știe cu exactitate care a fost cauza morții sale.

Ion Caramitru [Sursa foto: Captură YouTube]

Victor Rebengiuc, despre prietenia cu Ion Caramitru

Prietenia celor doi a trecut testul timpului și va dăinui dincolo de moarte, după cum chiar marele actor Victor Rebengiuc spune. Acesta consideră că teatrul Românesc a pierdut o emblemă care niciodată nu va putea fi înlocuită.

„Mi-l amintesc cu multă durere, este o mare pierdere pentru teatrul românesc. Eu cu Caramitru am fost prieteni și încă sunt și voi fi, din anii ‘60 suntem prieteni, de când el era student și eu devenisem deja actor. E o pierdere uriașă pentru teatrul românesc, este o emblemă care a picat în momentul ăsta și care nu poate fi înlocuită. Un actor mare, un regizor deosebit, fondatorul UNITER, directorul Teatrului Național. O pierdere imensă pentru cultura românească”, a declarat Victor Rebengiuc la un post de televiziune.

Victor Rebengiuc [Sursa foto: Captură YouTube]

Dezvăluiri despre ultima discuție pe care actorul a avut-o cu Ion Caramitru

Victor Rebengiuc, fără să știe, a vorbit pentru ultima dată cu bunul său prieten, Ion Caramitru, prin luna iulie, pe când directorul TNB se afla în stațiunea Moeciu, la odihnă. Acesta doar ce se întorsese din Elveți și cât timp a vorbit la felefon cu el nu a sesizat că ar fi nimic în neregulă cu acesta. La câteva ore, însă, starea lui de sănătate a degenerat și a început să nu mai vorbească coerent.

Soția lui l-a dus de urgență la spital, în București.

„Habar n-am avut, nici el nu a știut că e bolnav! Eu am vorbit cu el când s-a întors din Elveția, am vorbit la telefon, era la Moeciu, la odihnă. Am vorbit ce faci, cum faci, cum a fost în Elveția, mă rog... Soția lui, Micaela, mi-a spus că după convorbirea asta, la scurt timp, câteva ore poate, a dat niște semne, a început să vorbească puțin necontrolat, spunea lucruri neinteligibile, dar i-a trecut. Imediat ce și-a dat seama că este grav s-a suit în mașină și a venit la București, a intrat în spital și de atunci și până acum a fost în spital”, a spus, cu vocea tremurată, Victor Rebenciuc.