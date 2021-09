Loredana Groza, mesaj de adio în versuri pentru Ion Caramitru: "Bună seara iubite, Te aștept ca din cer... Adio, maestre!"

In articol:

În 1988 Loredana Groza avea să obțină un succes răsunător cu piesa "Bună seara, iubite!", pentru care a colaborat cu Ion Caramitru și Adrian Enescu. Acum, la aflarea veștii tragice că actorul s-a stins din viață pe patul de spital, cântăreața a decis să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas bun pe versurile melodiei interpretate alături de directorul Teatrului Național

București.

Loredana Groza, mesaj de adio în versuri pentru Ion Caramitru

Loredana Groza a fost sfâșiată de durere când a aflat că cel alături de care a pus bazele melodiei "Bună seara, iubite!" a plecat la ceruri.

Artista a ținut să își ia adio de la Ion Caramitru într-un mod aparte și a postat un mesaj în versurile piesei ce a consacrat-o și pe care a cântat-o alături de regretatul maestru: "Bună seara iubite, Te aștept ca din cer, Să-mi aduci continente de palid mister….Mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt…Adio, Maestre Ion Caramitru!", a scris Loredana Groza pe o rețea de socializare.

Loredana Groza, despre cum l-a cunoscut pe Ion Caramitru

Loredana Groza și-a adus aminte de începuturile sale în carieră și a povestit, într-un interviu acordat Aleph News, cum l-a cunoscut pe Ion Caramitru și cât de emoționată a fost atunci când a fost invitată pe aceeași scenă cu actorul: "Am avut un șoc când l-am întâlnit la Sala Sporturilor. Nu știam că voi avea această surpriză, dar în momentul în care a început cântecul dânsul a apărut din culise recitând și a avut un moment, toți cei care au fost prezenți acolo și-l amintesc și acum.

A fost un moment electrizant, a fost divin, am început să plâng, să mă frec la ochi, pentru că nu-mi venea să cred că îl văd pentru prima oară. Vocea lui este inconfundabilă și îți trezește toate stările bucurie, tristețe, nostalgie, orice emoție reușea să transmită prin vocea, energia lui. Cred că în momentul ăla, a fost un moment în care m-a descoperit și l-am cunsocut și eu cu adevărat, pentru că după aia am început să facem turnee împreună." , a povestit Loredana, pentru sursa citată.

Mai mult, artista a dezvăluit că a fost atât de copleșită în momentul în care a auzit interpretarea cântecului "Bună seara, iubite!", încât a izbucnit în lacrimi și a simțit că viața i se va schimba total după această colaborare: "În noaptea în care am înregistrat, atunci a fost o noapte extrem de lungă, sute de duble, eram epuizată, nu avem niciun fel de studii de canto…

Încercarea mea și dorința de a mă depăși, când am auzit mixajul și când am văzut cum a reușit să îmbine vocea mea cu a lui Ion Caramitru, Adrian Enescu, recunosc că am început să plâng, m-am simțit speriată într-un mod pozitiv. Simțeam că va veni un tsunami după acest cântec și parcă îmi era teamă să-l cânt, pentru că știam că îmi va schimba viața acest cântec și asta s-a întâmplat.", a mai adăugat artista, pentru aceeași sursă.