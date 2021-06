Victor Rebengiuc s-a vaccinat anti-COVID! Ce spune despre cei care nu cred în existența coronavirusului: „Negi virusul şi mori din cauza lui”

In articol:

Victor Rebengiuc are 87 de ani, iar în urmă cu ceva timp a trecut prin boala COVID-19. A reușit să treacă cu bine peste această încercare și a avut grijă de sănătatea sa la îndrumarea unui medic.

Actorul s-a vaccinat recent împotriva virusului SARS-coV-2 și vorbește despre cei care sunt contra măsurilor impuse de Guvern.

Victor Rebengiuc

Actorul, despre experiența cu coronavirusul și cu vaccinarea

Victor Rebengiuc a fost norocos, căci a făcut o formă ușoară de boală, care nu i-a dat prea mari bătăi de cap. De asemenea, acesta mai spune că el și soția lui au mers la medic chiar de la primele simptome de boală.

„Din fericire, nu a fost grav. L-am luat din pripă, din prima zi când am avut temperatură şi diaree. Ştiam că astea sunt nişte simptome. Am mers cu nevastă-mea (Mariana Mihuţ, n.r.), la spital, ne-au făcut analize de dimineaţa până seara, noaptea târziu ne-am întors acasă cu ordinul să stăm în casă două săptămâni.

Am stat cu plăcere. Mie îmi place să stau acasă. Nu am simţit nevoia de libertate, să merg să stau la terase. În viaţa mea nu prea am stat la terase, nu am avut în program asta. Rar se întâmpla să mergem să stăm puţin la o terasă”, a declarat actorul la un post de televiziune.

Chiar dacă a trecut deja prin boală, actorul nu mai vrea să aibă parte de surprize neplăcute, așa că a ales să se vaccineze anti-COVID, iar acum povestește că nu a avut parte de nicio reacție adversă.

„Şi prima doză şi pe a doua le-am făcut cu Pfizer. Nu am avut nimic împotriva vaccinului, chiar aşteptam să apară un vaccin care să ne apere într-un fel, să ne dea o sigiranţă. Nu am negat coronavirusul niciodată, pentru că nu mă duce mintea la aşa ceva – să pot să neg o realitate. Cu multă bucurie am făcut vaccinul şi nu s-a întâmplat nimic. Şi fac vaccinuri. De obicei, fac în fiecare toamnă un vaccin antigripal”, a mai adăugat actorul.

Victor Rebengiuc: „Negi virusul şi mori din cauza lui”

Actorul a mei vorbit și de cei care se opun măsurilor impuse pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.Acesta l-a dat exemplu chiar pe Bogdan Stanoevici, colegul său de breaslă care a negat existența coronavirusului și care a refuzat să poarte mască și care s-a chinuit luni bune în secția de ATI până când medicii nu au mai putut să-l salveze.

„Sunt nişte oameni care nu înţeleg. Nu pot înţelege în ce situaţie se află, ce se întâmplă cu lumea asta. E un lucru pe care nu îl poţi caracteriza. Cum să te înţelegi cu oamenii ăştia? Ce să le spui? Când vezi în jurul tău, în toată lumea, că mor pe capete oamenii care nu se apără, nu se feresc de asta, ce îi deranjează o minimă protecţie, să îşi pună la gură masca? Negi virusul şi mori din cauza lui. Din lupta contra, dar a fost mai tare virusul”, a mai spus Victor Rebengiuc la aceeași emisiune.