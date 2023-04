Victor Slav și Selina nu mai formează un cuplu. S-au despărțit în secret de câteva luni, dar el a decis să vorbească abia acum despre asta: „Eu m-am mutat”

In articol:

Victor Slav este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. În urmă cu trei ani, acesta a început o frumoasă poveste de dragoste alături de Selina, femeia cu care spera să îmbătrânească. Însă, din păcate, destinul a avut alte planuri cu cei doi, iar inevitabilul s-a produs.

Victor Slav, din nou un bărbat singur

Vestea tristă a fost dată chiar de către fostul prezentator în urmă cu puțin timp.

Dacă până acum totul părea să meargă foarte bine în relația dintre prezentatorul TV și iubita lui, ei bine, recent, acesta a dat o veste ce a șocat pe toată lumea. În ciuda faptului că este destul de rezervat în ceea ce privește viața lui personală, Victor Slav a anunțat că el și Selina au decis să pună punct poveștii lor de dragoste și să meargă pe drumuri diferite, iar acest lucru s-a întâmplat în luna septembrie a anului trecut. Vedeta a anunțat că nu mai locuiesc împreună încă de atunci, iar cel care s-a mutat din casă a fost chiar el.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie. Fiecare locuiește în altă parte, eu m-am mutat. Am fost însă mereu discret cu viața mea personală și nu am vorbit despre aceasta. De cinci ani, de când m-am despărțit de Bianca, evit să vorbesc despre viața mea personală”, a declarat bărbatul, potrivit Cancan.

Care a fost motivul despărțirii dintre cei doi

Legat de motivul pentru care au hotărât să facă acest pas, prezentatorul TV a dezvăluit că nu a fost vorba despre vreo ceartă, ci simplul fapt că punctele lor de vedere nu mai coincideau. Victor Slav a mai ținut să menționeze că el și Selina au rămas într-o relație de prietenie și că ea i-a fost alături în momentele grele de după decesul fulgerător al tatălui său.

Se pare că la rândul ei, fosta iubită a vedetei, trece printr-o situație similară, iar acesta încearcă să o susțină cât de mult poate.

„Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea.”, a mai adăugat Victor.

