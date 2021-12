Victor Socaciu a murit. Prima reacție a fiicei sale: ”Un suflet nobil s-a ridicat la cer...”

In articol:

Victor Socaciu a murit. Fiica sa a făcut tristul anunț printr-o postare pe rețelele de socializare.

Cântărețul de muzică folk, Victor Socaciu, a murit la vârsta de 68 de ani.

Vestea morții sale a fost făcută publică pe rețelele de socializare de către fiica sa, Ana Maria.

Recent, Victor Socaciu fusese internat la un spital din Capitală, în urma unor probleme de sănătate.

În trecut, Victor Socaciu a suferit un transplant de rinichi, iar la începutul anului, a fost internat în spital, după ce s-a infectat cu COVID-19.

Victor Socaciu a murit [Sursa foto: Facebook]

Reacția fiicei lui Victor Socaciu, după moartea tatălui său

Fiica regretatului artist, Ana Maria Socaciu, a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de durere, prin care a anunțat că tatăl său, Victor Socaciu, a murit.

”O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer.

Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu.

Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!”, a scris fiica lui Victor Socaciu, pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva luni, artistul a participat la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Folk „Om bun” la Breaza.

Victor Socaciu a murit [Sursa foto: Facebook]

Cine a fost Victor Socaciu

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953, la Brașov. El a fost unul dintre cei mai renumiți artiști de folk din țara noastră. Într-o scurtă descriere autobiografică, fostul soț al Marinei Almășan dezvăluia cum a început pasiunea lui pentru muzică, acum 49 de ani: "Atracția mea față de folk a început în anul 1972, când l-am auzit la radio pe Mircea Florian cântând. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folk-ului autohton.

Mai citeam despre folk în revistele din acele vremuri. Și am început să scriu și eu cântece. Cred că era locul în care mă puteam desfășura cel mai bine. Când eram în liceul, scrisesem un cântec care se numea „Frizerul”. Asta ca reacție la faptul că directorul școlii, de câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Asta era măsura disciplinară pe care o lua. Și eu am scris atunci cântecul „Frizerul” și, bineînțeles că am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, și mai ales, să dai în director să să-l iei la mișto.

Ori folk-ul era tocmai reacția la tot ce se întâmpla în jur, la bine și mai ales la rău. Și mi se potrivea ca o mănușă genul ăsta. Și am scris cântece care circulau în mediul universitar brașovean. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase Cenaclul Dacia-Felix, înainte chair să apară Cenaclul Flacăra. Și cântam atunci un cântec care avea ca refren „va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă”...", se arată în biografia lui Victor Socaciu, postată pe site-ul său.

