Victor Socaciu avea o pensie mizeră, după cinci decenii petrecute pe scenă. Cu cât trăia pe lună fostul soț al Marinei Almășan?

Victor Socaciu și-a dedicat aproape toată viața muzicii și publicului, iar asta l-a făcut să se simtă cel mai împlinit. Când a venit vremea să se retragă, însă, artistul s-a confruntat cu o situație care nu i-a picat prea bine, căci statul român a decis să-i ofere doar 1.700

de lei pensie, după cinci decenii petrecute pe scenă.

Victor Socaciu: "Trăiesc cu o pensie de 1.700 de lei"

Victor Socaciu nu a fost renumit numai pentru cariera în domeniul muzical. Între 2008 și 2012, el a activat și ca parlamentar, însă atunci când a ieșit la pensie statul i-a anulat indemnizația pe care ar fi trebuit să o primească în urma celor 4 ani de muncă în Parlament. Într-un interviu realizat acum ceva timp, fostul soț al Marinei Almășan se arăta indignat de veniturile lunare pe care le avea după 50 de ani petrecuți pe scenă: "Trăiesc cu o pensie de 1.700 de lei. Atât mi-a dat statul după cei 50 de ani în care am activat ca artist. Sunt încă supărat pe faptul că indemnizația de parlamentar de 3.000 de lei, căci am fost parlamentar între 2008 și 2012, mi-a fost anulată. Cineva a considerat că este o pensie specială. Eu nu o văd altfel decât ca o indemnizație, nu ca o pensie.

Atunci ce să mai spunem despre acele pensii de peste 30.000 sau 35.000 de lei? Acelora cum să le mai spunem dacă cele de 3.000 de lei sunt pensii speciale? Mi-am reprezentat țara cât de bine am putut și ca parlamentar, nu doar ca artist. Nu înțeleg în baza căror argumente s-a luat decizia anulării indemnizației în cauză. Am fost și consul al României la Montreal. Să nu credeți că am în prezent vreun beneficiu material în urma acelui lucru. Nimic, absolut nimic.", declara Victor Socaciu cu mai mult timp în urmă, potrivit Impact.ro.

"Statul român nici nu mi-a recunoscut toată perioada în care am muncit"

Victor Socaciu a mărturisit că pensia pe care o avea nu era foarte mare din cauză că statul nu îi recunoscuse toată perioada în care activase ca artist liber profesionist: "Ca artist liber profesionist, statul român nici nu mi-a recunoscut toată perioada în care am muncit. Mai știe cineva că pe vremea comuniștilor existau atestate speciale pentru artiști și acelea se obțineau cu greutate? Mă cam îndoiesc!

Singura mea consolare stă în întâlnirea cu publicul și în familia mea. Mă bazez în special pe soția mea, cea care m-a îngrijit cu devotament ori de câte ori am avut nevoie.", a adăugat Victor Socaciu, pentru sursa citată.

