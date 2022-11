Victoraș Micula, declarații uluitoare despre accidentul produs de Culiță Sterp! Susține că manelistul gonea cu viteză dintr-un motiv total neașteptat: „L-a tocat la cap”

In articol:

Inconștiența ar fi putut să-l coste scump pe Culiță Sterp! Artistul s-a urcat sub influența băuturilor alcoolice la volan, iar în noaptea de 16 spre 17 noiembrie a cauzat un accident care s-ar fi putut sfârși tragic.

Artistul a apăsat până la fund pedala de accelerație și a încercat să traverseze o intersecție, chiar dacă semaforul era roșu. Bolidul său cu mulți cai putere s-a oprit în momentul în care a fost lovit din lateral de un autoturism care circula regulamentar.

La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție, de la descarcerare, dar și o ambulanță care l-a transportat de urgență la spital pe celălalt șofer implicat în accidentul rutier. Din fericire, acesta s-a ales doar cu răni ușoare și nu a necesitat internare. Din păcate, însă, de aici au început problemele pentru artist. Culiță Sterp s-a ales cu un dosar penal și este anchetat pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea oamenilor legii, dar și pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Pentru faptele sale, el a fost reținut 24 de ore și a fost dus în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă, judecătorii au decis ca acesta doar să fie plasat sub control judiciar

pentru următoarele două luni. De asemenea, acesta are permisul de conducere suspendat și s-a ales și cu o amendă.

În urma audierilor, în spațiul public s-a aflat și motivul pentru care artistul era atât de „grăbit”. Se pare că acesta fugea chiar de poliție, conform informațiilor apărute în presă. În schimb, Victoraș Micula aruncă bomba și susține cu totul și cu totul altceva!

Care era, de fapt, motivul pentru care Culiță Serp gonea cu viteză și a produs accidentul de săptămâna trecută?! Victoraș Micula, teorie neașteptată

Celebrul manelist nu se grăbea într-un anume loc, ci fugea de poliție! Potrivit informațiilor apărute în presă, se pare că artistul nu ar fi oprit la un filtru al poliției, iar asta cel mai probabil pentru că nu voia să se aleagă cu permisul suspendat și cu o amendă usturătoare, după ce agenții ar fi constatat că era băut la volan. Astfel a început „aventura” sa, care s-a încheiat cu un accident. Totuși, fiul magnatului Victor Micula are o altă teorie!

Victoraș Micula este foarte activ pe rețelele de socializare, iar în urmă cu puțin timp, într-un live pe TikTok, acesta a spus care ar fi fost, de fapt, „adevăratul” motiv pentru care Culiță Sterp mergea cu viteză: „ Culiță, săracul, a avut accidentul din cauza unei soții care l-a tocat la cap. «Trebuie să fii acasă, hai acasă, hai acasă» Și de multe ori, femeile au o putere diabolică asupra bărbaților”, a declarat Victoraș Micula pe contul său de TikTok, într-un live.

Logodnica lui Culiță Sterp, prima reacție după ce artistul a fost plasat sub control judiciar

Într-un mesaj pe contul ei de pe rețelele de socializare, tânăra a ținut să-și ceară iertare de la șoferul care a avut nevoie de îngrijiri medicale, după accidentul produs de Culiță Sterp, dar și să le mulțumească tuturor celor care au fost lângă ei într-un moment atât de greu și de delicat pentru ei.

„Știu că de obicei încep aceste vide-ori cu zâmbetul pe buze, dar vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță pentru cele întâmplate și să va asigurăm că suntem perfect conștienți despre gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu. Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului.

De asemenea, dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături, toți oamenii care ne-au sunat, care s-au îngrijorat și care ne-au dat mesaje în aceste momente grele, dar și celor care ne-au criticat, pentru că ne-au criticat pe bună dreptate și aș dori să luați această întâmplare ca un exemplu. Culiță regretă mult și vă asigur de faptul că este marcat de această întâmplare și că eu cred că veți vedea un om schimbat în viitor, un om mult mai bun decât ați văzut până acum. Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales respectarea vieții private.

Știm că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj și poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat, așa că noi vrem să-i fim alături și vă mulțumim pe această cale încă o dată, pentru că sunteți alături de noi și pentru miile de mesaje pe care ni le-ați dat de când s-a întâmplat. Vă mulțumim” a fost mesajul pe care partenera de viață a lui Culiță Sterp l-a postat în mediul online.