VIDEO | Actrița a căzut lată de oboseală după ce a luat la picior plaja din Mamaia, de la șezlong până la mal! Imagini WOW cu actrița Raluca Guslicov în costum de baie

Raluca Guslicov a mers pe litoralul românesc să se relaxeze, să înoate și să facă plajă. În momentele sale de relaxare au surprins-o și paparazzi și avem ocazia să vedem cu toții cum își petrece actrița timpul singură la plajă.

"Trăsnita" Raluca Guslicov, trăsnăi în valurile mării când crede că nu o vede nimeni

Îndrăgita actrița Raluca Guslicov nu și-a închiriat un sezlong la plajă, cum fac toate vedete, ci a preferat să stea direct pe nisip, cât mai aproape de mare. Și-a întins prosopul, s-a dezbrăcat și a intrat direct în apă să se răcorească. Fără teama, Raluca a înotat în mai multe stiluri până a ajuns lângă geamandura. După cum povestea și în ultima sa apariție tv la "Teo Show" este dornică de aventură și iubește adrenalina, astfel că a înfruntat valurile direct pe sub apă, fără pic de teamă.

După ce s-a răcorit, actrița s-a așezat pe prosop și a stat la soare, asigurându-se că se va bronza uniform.

Raluca Guslicov, actriță, om de televiziune și cântăreață

Raluca Guslicov este îndrăgită pentru rolul interpretat în serialul "Trăsniții". Ea are rolul psiholoagei Teodora Damian.

"Trăsnită am fost dintotdeauna, colaborând cu gașca de la începuturile lor, rolul Teo Diliman, care m-a consacrat l-am primit în 2008 și de atunci nu mă pot dezlipi de el, de drag!", spune Raluca pe blogul său.

De asemenea, publicul o știe cu mult înainte, pentru că Raluca Guslicov a avut propria emisiune în televiziune.

"Norocul mi-a surâs și Aristide Buhoiu, venit la teatru, m-a luat în emisiunea sa de la Tele7abc.

Am ajuns în scurt timp, să am emisiunea mea, muzicală, Club ABC, după care, să moderez și să realizez “Post meridian”, emsiune socială, de divertisment, în direct.

Am văzut cum e să fii vedetă, imediat cum am terminat facultatea, dar nu a durat mult… am întrerupt cariera pentru cea mai importantă calitate, aceea de mamă.", povestește actrița pe blogul său.

Deși este divorțată și are doi băieți mari, este o femeie activă, cu multe proiecte și reușește să le facă față cu brio.

"Astfel că, atunci când am divorțat aveam 4 joburi, care mă împlineau, fiecare pe o parte, radio, Tv, teatru și Trăsniții. Am alternat prioritățile, în diferite momente, copii, cariera, așa că în salturi, am păstrat rolul din Trăsniții, teatrul și m-am apucat de cântat. Asta mi-a acaparat tot timpul.

Dintotdeauna am cochetat cu cântatul și în nenumărate rânduri am vrut să aduc la nivel de performanță această artă, având la bază școala de muzică (8 ani de pian), 10 ani de cor, cursuri de canto în facultate și evenimente la care mi-am exersat pe lângă rolul de MC și pe cel de solist vocal. Pentru a performa la propriu în domeniu am luat lecții de canto 4 ani.", este descrierea făcută de Raluca Guslicov pe blogul său.