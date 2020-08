In articol:

Cerere surpriză în căsătorie la primul concert pe care Andreea Bănică l-a susținut în vara aceasta. Saxofonistul vedetei și-a cerut iubita în căsătorie în văzul tuturor.

Se pare că frumoasa blondină a fost complice la acest eveniment senzațional și a scris pe contul ei de Instagram cum a decurs toată aventura.

Citeste si: FOTO! Loredana Groza arată demențial în costum de baie! Artista, din ce în ce mai sexy la 50 de ani

Citeste si: Primele imagini cu iubitul Alinei Eremia! Nu o să îți vină să crezi cum arată partenerul vedetei

Citeste si: Împăcarea momentului în showbiz! Jo și Juno formează din nou un cuplu. Iată dovada

Cerere în căsătorie la concert

”Cerere în căsătorie la concertul meu

Saxofonistul meu și-a făcut curaj să o ceară de soție pe iubita lui, Irina, la primul nostru concert din vara asta! Vă dați seamă cât a avut de așteptat? 😍 Așa momeeeeent!!! Avea emoții mari, își făcea o mie de filme! 🙈

Am fost complicea lui și trebuia să o aduc pe scenă, lui i-a fost teamă că nu o să vină, pentru că e timidă. S-a perpelit săracul toată noaptea 🤣. Sunt super happy pentru ei, mă bucur că am luat parte la așa un moment frumos și că am asistat la o cerere în căsătorie așa de romantică”, a povestit Andreea Bănică pe contul ei de socializare.

Andreea Bănică s-a mutat la Eforie!

Andreea Bănica a decis ca în această vară să se mute la Eforie, acolo unde a și copilărit. Alături de familie, artista și-a făcut bagajele și a plecat la mare.

”Aici sunt în lumea mea. 🦋 Mulți dintre voi încă mă întrebați de ce stau mult la Eforie, ce facem aici. Nu pot să îmi imaginez un alt loc unde aș putea să îmi petrec vara mai frumos decât la mare, locul în care m-am născut. Pentru copii e o bucurie imensă, sunt cu bunicii care îi răsfață și le fac pe plac în orice, iar pentru mine e locul perfect să îmi încarc bateriile, să am puțină liniște.

Lucian e mai ocupat ce-i drept, lucrează mult și aici, dar seara suntem toți împreună, luăm orașul la pas, mai mergem și prin Neptun să ne dăm în toate cotomediile, le povestim Sofiei și lui Noah ce făceam noi când eram de vârsta lor, le arătăm pe unde ne jucăm, ce năzbâtii făceam și noi. E bine să fii acasă. 💙”, a declarat vedeta.