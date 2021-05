VIDEO| Culiță Sterp a ajuns în România. Faimosul a izbucnit în lacrimi când și-a văzut familia: "Nu mă așteptam să mă apuce plânsul"

In articol:

Culiță Sterp a fost descalificat de la Survivor România, după ce a refuzat să mai intre pe traseu. Faimosul și-a dorit extrem de tare să fie acasă în momentul în care iubita lui, Daniela Iliescu, va aduce pe lume bebelușul.

„ Vreau să spun ceva, să-mi cer scuze echipei mele, oamenilor de acasă și celor de aici. Nu cer milă nimănui, cer doar înțelegere. Din secunda asta, eu, Culiță Sterp, nu mai intru pe niciun traseu Survivor până nu ajung acasă alături de copilul eu și soția mea. Nu știu cum o să se realizeze.

Nu vreau să fac vreo nebunie, să plec prin junglă. Vreau să se găsească o soluție să ajung acasă. Dacă nu, o să fiu nevoit să plec iar în junglă și-mi asum orice risc până ajung la civilizație să iau legătură cu ea și să ajung acasă. Din secunda asta nu mai intru pe niciun traseu. Sper să fiu înțeles de oameni și de echipă și să nu fiu judecat”, a spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp a ajuns în România

În urmă cu puțin timp, Culiță Sterp a ajuns în România.

La aeroport, Faimosul a fost așteptat de mama Geta, Iancu Sterp, dar și de foarte mulți fani.

Citeste si: Culiță Sterp se pregătește să ajungă în România! Primul mesaj de la aeroport: „N-am mai purtat mască de cinci luni”

În momentul în care și-a văzut mama, fostul concurent de la Survivor România nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

Revederea a fost una extrem de emoționantă, iar familia se bucură din tot sufletul că a ajuns acasă.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Culiță: Primul meu gând a fost acasă și uite că Dumnezeu m-a ajutat. Am emoții. Lasă că pe Daniela o întâlnesc acasă. E ca și cum aș fi ieșit din închisoare.

Mama Geta: Zici că ai fost sechestrat. Nu îl mai recunosc. A slăbit mult.

Culiță: Nu m-am cântărit, sunt curios cât am slăbi. A fost experiența vieții mele, e o chestie pe care o faci o singură dată în viață. Am învățat că trebuie să apreciez mai mult familia și mâncarea. Mă gândeam că o să am emoții, dar nu mă așteptam să mă apuce plânsul.

Mama Geta: Vai de mine.

Citeste si: Ileana Sterp, în al nouălea cer de când a devenit mămică! Sora lui Culiță Sterp de la Survivor România nu se dezlipește de fiica ei

Culiță Sterp a ajuns în România

Cu toate că a decis să părăsească competiția Survivor România, Mama Geta a declarat, astăzi, că se aștepta ca fiul ei să mai stea în competiție, pentru că sigur ar fi reușit să câștige trofeul.

Mama Geta- Mă bucur că a venit, dar mă bucuram și dacă mai stătea. Daca aș fi avut oportunitatea să vorbesc cu el, i-aș fi zis să rămână. Copilul oricum se naște, iar el ar fi avut două trofee. În inima mea, eu am crezut 80% că poate fi câștigătorul acestui trofeu. L-a răpus dorul de Daniela, de noi. E mult 5 luni, dar cel mai tare a făcut multă foame. Noi îl așteptăm.

Viitoarea mămică nu a prezentă la aeroport, aceasta fiind pe ultima sută de metri cu sarcina.