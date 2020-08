Gabriel Cotabiță la repetițiile generale pentru un concert din Olimp

In articol:

Gabriel Cotabiță are o vârstă, a trecut, în urmă cu 5 ani, printr-o cumpănă teribilă în viață, s-a scuturat de moarte și a luat-o de la capăt. Și pare că o face destul de bine, câtă vreme, în ciuda celor 64 de ani pe care îi are la purtător, încă e solicitat și are contracte importante mai ales acum, pe timp de vară, în ciuda pandemiei și a invidioșilor.

Zilele trecute, maestrul Gabriel Cotabiță a avut o apariție absolut socantă la un complex de fițe din stațiunea Olimp, unde repeta de zor pentru concertul ce avea să îl susțină mai pe seară. Îmbrăcat lejer, cu pantaloni scurți și un tricou din bumbac, artistul a testat calitatea sunetului fix pe scenă, spre interesul turiștilor care se adunaseră ca la urs. Că, deh, nu e de ici de colo să îți cânte Cotabiță în carne și oase, fie el și la repetiții, când tu vii, răpus de soare, cu nisipul pe picioare și familia târându-se după tine, de la plajă.

Cum arată Gabriel Cotabiță la 64 de ani! Imagini exclusive de la mare

E drept, timpurile în care era un veritabil "Don Juan" au apus. Gabriel Cotabiță s-a prezentat în fața oamenilor îmbătrânit, cu o chelie apreciabilă, dar conformă vârstei, și cu o mască de protecție anti covid purtată, din considerente de interpretare, pe post de barbă...

Nu i-au lipsit grimasele care l-au consacrat atunci când cântă pe scenă, iar momentul în care a "testat calitatea sunetului" pe celebra-i piesă "Domnișoară, nu pleca!" a stârnit câteva oftat-uri de turiste trecute de 40 și niscaiva ropote timide de aplauze. Semn că farmecul piesei nu a dispărut, odată cu cel al interpretului fost macho.

Au trecut 5 ani de la accidentul vascular al lui Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabilă are 64 de ani și are trei fete, pe Aela, Eliza și Milena. În vara lui 2015, solistul a șocat o țară întreagă, după ce a suferit un teribil accident vascular, care l-a "aruncat" timp de o lună într-o comă din care nimeni nu mai spera să își revină. La acea vreme, medicii erau extrem de rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire, iar trezirea lui din comă a fost considerată o minune.

Cu o ambiție incredibilă. Gabriel Cotabiță a învățat din nou să meargă, să vorbească și, ulterior și-a reluat, treptat, concertele, iar acum, la 5 ani de la teribilul accident, este complet refăcut.