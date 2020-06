In articol:

Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului, a trecut la începutul acestui an printr-o cumpănă cât se poate de serioasă: o operație la gât fără de care cariera ei, atât de greu clădită, ar fi fost în pericol.

”Nu mă feresc de nimic, dar nici nu am vrut să vorbesc despre un subiect sensibil. Din noiembrie am început să merg în Franța, am fost la niște consultații medicale pentru voce pentru că, la un moment dat, am început să răgușesc. Aveam foarte multe evenimente, cu siguranță, totul s-a întâmplat de la suprasolicitarea corzilor vocale. Așa că, odată ce am intrat în postul Crăciunului am vrut să merg la un control medical mai amănunțit, auzisem de un doctor foarte bun, care a lucrat cu Michael Jackson și Celine Dion... M-am dus la sigur”, a povestit în exclusivitate Georgiana Lobonț în studioul WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, recunoaște vedeta, după consultațiile făcute, a simțit că se prăbușește cerul pe ea. ”Am mers la control, iar când am ajuns acolo, domnul doctor m-a consultat, mi-a băgat o cameră pe gât și a văzut că pe o coardă vocală aveam un polip, pe stânga, de aceea și răgușeam. Am fost distrusă, am fost supărată, mi-era teamă că se poate să îmi pierd vocea. (...) Nu am dormit nopți întregi, nici eu, nici soțul meu, eram supărată cum nu pot spune”, ne-a mai destăinuit Georgiana Lobonț.

Cu toate acestea, recunoaște vedeta muzicii populare și de petrecere, variantă mai bună decât operația nu a existat pemtru ea. ”Prima dată mi-a dat un tratament naturist, timp de vreo două trei luni l-am ținut... După ce m-am operat și am trecut de această perioadă dificilă din viața mea, totul este în regulă acum. O duc chiar 100% mai bine decât înainte. După ce m-am vindecat, am aflat că mulți colegi din breaslă au fost la respectivul medic. Mulți s-au operat de această problemă, mai ales cei care își suprasolicită vocea. Dar nu vreți să știți prin ce am trecut când am aflat... Iar oamenii când aud de acest lucru se gândesc că nu mai putem cânta. De asta m-am ferit, mi-a fost foarte frică, dar acum sunt bine”, ne-a mai spus Georgiana Lobonț.

Iar când vine vorba de operația pe care a suportat-o, acum, Georgiana Lobonț poate să și zâmbească, mai ales că recuperarea a fost una perfectă și acum poate cânta și mai bine ca înainte. ”Operația a durat 40 de minute, dar o săptămână înainte a trebuit să fac pauză vocală totală, nu am vorbit deloc, doar prin semne și mesaje cu soțul. Și după operație, încă o săptămână. Trei săptămâni am avut voie după să vorbesc în șoaptă. După o lună, când am mers la controlul de rutină, medicul s-a uitat la mine cu acea cameră și mi-a zis că nu îi vine să creadă cât de bine m-am recuperat, că nu am niciun semn acolo, ca și când nu aș fi fost operată. Și, ca să fiu sinceră, pandemia m-a ajutat să mă recuperez total... Dar abia aștept să se încheie, să cânt din nou...”, ne-a mai spus Georgiana Lobonț, în studioul WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț a născut anul trecut, iar apoi a fost nevoită să se opereze

Frumoasa cântăreață Georgiana Lobonț a născut anul trecut o fetiță perfect sănătoasă, iar acest lcuru, declara la acea vreme artista, a făcut-o mai fericită ca niciodată. De altfel, anul trecut, Georgiana Lobonț a lansat un cântec plin de sensibilitate dedicat fetiței sale de doar o lună, Irina Maria, născută în prima zi de Paște. Şi nu se putea o ocazie mai specială, pentru a lansa melodia, decât 1 iunie, chiar de ziua copilului. Piesa a fost înregistrată cu 4 zile înainte de a naște, în Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor, iar versurile și linia melodică au fost compuse de Georgiana Lobonț.

În vârstă de 26 de ani, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, mai au un băiețel, Eduard Nicolas, în vârstă de doi ani și jumătate. Cei doi tineri părinți s-au îndrăgostit unul de celălalt încă din prima zi de liceu a îndrăgitei intreprete de muzică populară. În 2016, ei s-au hotărât să facă și pasul cel mare: nunta. Au avut o petrecere de vis, cu peste 500 de invitați, iar la sfârșitul anului 2017 a apărut pe lume rodul iubirii lor, primul lor copil. Acum familia este completă cu micuța Irina Maria, iar Georgiana Lobonț, după ce a trecut de marele hop al carierei sale, se pregătește să revină pe scenă, imediat cum se va termina epidemia de coronavirus.

În altă ordine de idei, la aniversarea fetiței sale, a lansat o nouă melodie, ”Steaua mea”, Georgiana Lobonț marcând astfel momentul de fericire pe care l-a trăit anul trecut cu o melodie machidonească, veselă și ritmată care dovedește că a trecut peste problemele de la operație.