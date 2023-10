VIDEO| Gestul făcut de Florin Salam la petrecerea de ziua lui, într-un restaurant din Capitală! Manelistul nu s-a putut abține: „Gata cu greșelile că am și eu familie”

In articol:

Florin Salam a făcut senzație, într-un restaurant din București, la împlinirea vârstei de 44 de ani. Bărbatul și-a serbat ziua de naștere cu mâncare aleasă, voie bună, familie și muzică. Manelistul a purtat o ținută elegantă, neagră, formată din cămașă și pantaloni, iar soția sa, Roxana Dobre, și-a etalat frumusețea cu o rochie neagră de seară.

Alături le-au stat și fetițele lor, care au dansat toată noaptea alături de părinții lor.

Toți cei care-l iubesc pe Florin Salam i-au stat alături în cadrul petrecerii și au încins atmosfera cu manele renumite.

Dedicații pe bandă rulantă pentru Roxana Dobre

Chiar dacă era sărbătoritul serii, Florin Salam nu a putut sta prea departe de microfon. Artistul s-a ridicat de pe scaun și a cântat pentru toți cei prezenți.

Roxana Dobre a fost cea care a dansat toată noaptea alături de soțul ei, iar acesta îi făcea declarații de iubire.

„Pe loc mă înțeapă inima și întreabă cu foc greu când vine tăicuțul meu...o strofă care mă reprezintă...de bucurie: Am familie frumoasă, lumea mă invidiază, vorbește lumea number one că și-a revenit Salam. A ieșit din nou pe stradă să facă viață frumoasă...că o nuntă fără mine e urâtă și știți bine. Gata cu greșelile că am și eu familie. Arzăia-r focul de bani, că nu fac pe plac la dușmani. Valoarea e tot valoare, rămâne tot în picioare. Am o vorbă number one, că și-a revenit Salam. Să stau cu familia mea, nu mai stau cu lumea rea. Să stau cu fetele mele că au tată cu putere, la fel cu băieții mei și Roxana- ochii mei”, le-a

cântat Salam invitaților săi.

Artistul a fost surprins de întregul personal al localului care a venit cu tortul și cu artificiile, bucurându-i pe toți cei prezenți.

Soția lui Florin Salam, mărturisire emoționantă de ziua lui

Focoasa brunetă a fost extrem de atentă cu soțul ei și i-a transmis un mesaj emoționant sărbătoritului zilei. „Ce să-i doresc?! Multă sănătate, în primul rând. Putere! Ăăă...binecuvântare de la Dumnezeu și să fie puternic așa cum ne-a obișnuit el. Să fie alături de noi. Să ne iubească și să ne prețuiască...și să fie fericit alături de noi. Îl iubesc mult!”, a transmis Roxana Dobre.

Manelistul a rămas profund emoționat în urma mărturisirii făcute de soția sa, chiar în parc. Artistul a menționat că nu ar fi nicio problemă dacă ar izbucni în lacrimi, deoarece soția sa a spus niște cuvinte extrem de valoroase. Acesta a adăugat că ar fi plâns de fericire, dar se abține pentru că este multă lume în parc.

Ce i-a transmis Roxana Dobre soțului ei cu ocazia zilei de naștere?! [Sursa foto: Captură Video]

Florin Salam și Roxana Dobre formează un cuplu de mai bine de nouă ani și au împreună două fetițe și un băiețel. Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit religios pe 1 iunie 2022 la malul mării.