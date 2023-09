Sumele exorbitante pe care le lăsa Florin Salam în cazinouri: „Jucam pe ascuns, să nu mă vadă lumea. Eu nu prea țin cont de cașcaval”

In articol:

Florin Salam a recunoscut, de-a lungul anilor, că este un impătimit al jocurilor de noroc, pe lângă alte vicii cu care s-a confruntat până la vârsta de 43 de ani. În ultimii ani, s-a tot vorbit despre sumele pe care artistul le-ar fi pierdut la cazinouri, dar și despre cele pe care le-ar fi câștigat, spunându-se că acestea ar fi unele imense, de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor de euro.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin Salam a vorbit despre patima jocurilor și a dezvăluit ce sume avea în buzunar de fiecare dată când intra în cazinouri, dar și ce făcea atunci când pierdea tot ce avea.

Florin Salam a jucat sute de mii de euro la cazinouri

Întrebat de către Denise Rifai despre banii pierduți la jocurile de noroc, Florin Salam a mărturisit că, deși a pierdut sume importante, a și câștigat foarte mulți bani. Artistul a dezvăluit că, de-a lungul anilor, a câștigat sume exorbitante. Pe de altă parte, cântărețul de manele a recunoscut că, de fiecare dată când intra într-un cazinou, avea în buzunar sume cuprinse între 50 de mii și chiar 200 de mii de euro, iar dacă se întâmpla să îi piardă pe toți, făcea rost de alții, pentru a

putea rămâne în local și a juca mai departe. De multe ori, golurile rămase în buzunarele lui erau unele imense, iar artistul a dezvăluit că, uneori, era nevoit să muncească și un an de zile la foc continuu pentru a recupera pierderile.

Totuși, deși a recunoscut că, dacă ar fi fost mai atent cu jocurile, acum ar fi avut o avere mult mai mare, Florin Salam nu regretă banii pierduți la cazinouri. Artistul a povestit că nu ține cont de sumele pe care le are și nici nu se gândește să strângă bani, pentru că, de fiecare dată când îi are, își dorește să îi cheltuiască rapid.

„Am și câștigat! Eu dacă eram mai controlat, rămâneam în câștig rău de tot de la jocuri. Cred că n-a câștigat nimeni, nici milionarii ăia care veneau cu bani mulți. (…) Eu jucam pe ascuns, să nu mă vadă lumea. Jucam că-mi plăcea să joc. E suspansul ăla. E o zăpăceală și aia, ca un drog. Am câștigat bani mulți de la jocuri. Câștig câteva sute de mii o dată. Dar și risc, muncesc doua luni după, sau poate mai mult, poate un an. (…) Jucam și o sută de mii, și 50 de mii, și 200 de mii, depinde câți bani aveam la mine sau cât puteam să fac rost în noaptea aia, dacă tot pierdeam. Eu nu prea țin cont la cașcaval. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a creat așa. Eu nu o să am bani mulți niciodată, dar nu mă interesează. O să am bani când vreau eu. Dar așa, per total, eu să mă trezesc bătrân cu bani mulți? Nu! M-aș oftica! Asta înseamnă să-i strâng. Nu vreau niciodată. Vreau tot ce fac, să-i cheltui. Bine ar fi să încep să-i cheltuiesc bine”, a spus Florin Salam.

