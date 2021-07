VIDEO / La o săptămână de la tragedia de la Petromidia, o explozie violentă are loc la Combinatul Chimic Azomureș

In articol:

După tragedia de la Năvodari, miercuri, 7 iulie, în jurul orei 1:00 la Combinatul Chimic Azomureș a avut loc o explozie, iar mai apoi flăcările uriașe au cuprins întreaga clădire. Pe imaginile de supraveghere pare că totul este desprins dintre-un film science fiction.

A fost o adevărată desfășurare de forțe pentru ca autoritățile să se asigure că perimetrul este asigurat și că flăcările vor fi domolite cât mai repede cu putință. În urma tragediei, un bărbat a fost rănit și acum primește îngrijiri de specialitate. Pompierii au reușit să stingă incendiul violent după ore de luptă cu flăcările puternice.

„In jurul 01:00, explozie urmată de incendiu la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures. Intervin pompierii militari din cadrul ISU Mures si Serviciul Privat Pentru Situatii de Urgenta din cadrul operatorului economic. Incendiul este localizat, fara pericol de extindere si se intervine pentru lichidare. In urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare a populatiei din zona limitrofa a operatorului. Nu exista nici un pericol pentru populatie sau personalul operatorului. A fost o victima de sex masculuin de aproximativ 50 de ani, cu o fractira de membru superior. ISU Mures a activat grupa operativa pentru gestionarea evenimentului.

Incendiul este lichidat. Din fericire nu mai sunt alte victime. La fata locului ramane o autospeciala de stingere alaturi de SPESU din cadrul operatorului economic. ”, potrivit ISU Mureș.

De la ce a pornit incendiul violent

Potrivit reprezentanților companiei care deține Combinatul Chimic Azomureș, incidentul s-a produs din cauza unei fisuri la conducta prin care se transportă gaz de sinteză la presiune foarte mare. Explozia s-a produs în timpul manevrelor de pornise a uneia dintre instalațiile de producere a amoniacului de pe platformă. Totodată, purtătorul de cuvânt al companiei, Ovidiu Maier, a explicat că la stația Amoniac 3, unde a avut loc incendiul, tocmai trecuse revizia tehnică, iar procedura de repornire se face în 3-4 zile.

De asemenea, aceștia dau asigurări că nu există vreun pericol pentru comunitate, căci nu au fost înregistrate emisii de amoniac în aer.

„Cauza evenimentului a fost identificata de operatorii instalatiei. Nu se inregistreaza emisii de amoniac la nivelul platformei sau in afara ei. La fata locului se afla acum reprezentantii autoritatilor. Nu exista pericol pentru comunitate.

In timpul manevrelor de pornire a uneia dintre instalatiile de producere a amoniacului de pe platforma Azomures a avut loc o explozie, urmata de un incendiu. O persoana a fost ranita, a primit ingrijiri medicale la fata locului si este in afara oricarui pericol. Au intervenit pentru stingerea incendiului pompierii din cadrului serviciului propriu si cei de la ISU Mures. Situatia este acum sub control, este monitorizata de autoritati, instalatia unde a avut loc incendiul fiind oprita complet. Vom reveni cu detalii”, au scris reprezentanții companiei pe Facebook.