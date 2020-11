VIDEO. Loialitatea unui câine a întrecut orice limită. Patrupedul a parcurs 100 de kilometri în două săptămâni pentru a se întoarce acasă

Loialitatea unui câine a întrecut orice limită [Sursa foto: Captură YouTube]

Un câine din rasa Golden Retriever a ajuns viral în mediul online, după ce a dovedit că loialitatea lui nu are limite. Animalul a parcurs 100 de kilometric în 14 zile, încercând să ajungă acasă. Stăpânii lui, un cuplu din China, l-au lăsat pentru o scurtă perioadă la un prieten. Cățelul a înduioșat milioane de inimi, după ce a dovedit că-și iubește stăpânii mai mult decât pe el. Ping Au (care înseamnă „siguranţă”) are un an și a fost găsit slăbit şi rănit, cu labele sângerânde.

Câinele a fost văzut de un grup de muncitori în faţa unei clădiri de birouri, şchiopătând. Tot ei l-au salvat şi i-au găsit familia, potrivit Daily Mail. Stăpânii lui locuiesc în orașul Qidong din estul Chinei. Aceștia renovau casa, moment în care s-au gândit să-l lase pe cățelul lor la un prieten apropiat. Proprietarii patrupedului au condus mai bine de două ore pentru a-l lăsa pe Ping An la casa prietenului din Nantong. Locuința prietenului, unde a fost lăsat animalul, se afla la peste 100 de kilometri distanță.

Stăpânii cățelului au fost șocați și devastați complet atunci când au aflat că patrupedul a fugit de la locuința prietenului lor. Ce n-aveau să știe proprietarii animalului este faptul că animalul plecase într-o călătorie lungă, tocmai pentru a se regăsi cu ei. Cățelul a fost găsit slăbit și deshidratat de un grup de muncitori. Aceștia au spus că patrupedul era slab, flămând şi rănit, mai ales la labe, după ce mersese 100 de kilometri pe jos. Astfel, oamenii care l-au găsit au postat pe rețelele de socializare fotografii cu patrupedul, iar proprietarii l-au recunoscut. Momentul reîntâlnirii a fost unic.