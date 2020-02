In aceasta locuinta saracacioasa, aflata in mijlocul pustiului, s-au scurs clipe ingrozitoare, puse in scena de individul in varsta de 55 de ani. Din fata unui calculator, cu ajutorul caruia isi facea identitati false pe retelele de socializare, barbatul cu apucaturi bolnave reusea sa atraga in mreje copii - majoritatea, baieti cu varste sub 13 ani, usor de manipulat.



Marinica Benchea, fratele inculpatului: Si eu am fete, putea sa le abuzeze, dar nu, se comporta bine. Venea la noi, imi spunea fetele ca a venit unchiul Grigore, a baut o cafea, a fumat o tigara si pleca. Se comporta bine la noi, dar in timpul liber, nu stiu nimic.

120 de victime a facut pedofilul, intr-un singur an. Procurorii au descoperit ca individul ii convingea pe minori sa intretina relatii sexuale cu el. Pe altii, ii punea sa se filmeze in ipostaze intime si sa-i trimita, online, inregistrarile. Procurorii DIICOT care au descins in casa ororilor au gasit peste 500 de filmari cu tenta pornografica , toate - de la copii minori. Acestea erau stocate pe doua telefoane si pe un reportofon.

Tulburator e faptul ca acest barbat cu apucaturi bolnave n-a dat de banuit niciodata, nici macar fratelui sau. Pedofilul lucra la o firma de salubrizare in Constanta, iar cand venea acasa era retras de ochii lumii. Locuinta sa nu e apropiata de cea a vecinilor, insa cei mai multi il stiau de om linistit, care niciodata nu consuma alcool.

Barbatul de 55 de ani a fost saltat de mascati si dus la Targu Mures - acolo unde este instrumentat dosarul. Magistratii au decis ca individul sa fie arestat pentru 30 de zile, iar in acest timp procurorii il cerceteaza pentru savarsirea infractiunilor de racolare a minorilor in scopuri sexuale si pornografie infantila.