VIDEO Tragedie evitată pe un drum de mare viteză din Sibiu! Un șofer teribilist a făcut o depășire periculoasă

Un accident rutier a fost evitat la mustață de șoferul automobilului care a reușit să filmeze, cu o cameră instalată pe bordul mașinii, întreaga manevră periculoasă a unui alt participant la trafic, care venea din sens opus. Șoferul teribilist, conducea un bolid cu mulți cai putere, motiv pentru care a considerat că are timp să facă o depășire persiculoasă, însă s-a înșelat!

Manevră periculoasă[Sursa foto: Captură ]

Dezastru evitat într-o fracțiune de secundă

Evenimentul care s-ar fi putut sfârși cu victime s-a petrecut în urmă cu patru zile, pe 6 martie, în jurul orei 08:30. Imaginile de coșmar au fost surprinse de o cameră de filmat instalată pe bordul mașinii al cărei șofer a fost extrem de atent și a evitat impactul cu șoferul terbilist din sens opus.

Pe imagini se poate vedea cum un șofer inconștient, la volanului unei mașini cu mulți cai putere, care probabil nici nu s-a asigurat înainte de a efectua manevra de depășire este surpins chiar pe contrasens, în timp ce încerca să treacă de un camion care-i

stătea în cale. Întreaga scenă s-ar fi putut termina tragic dacă șoferul care venea de pe celălalt sens nu ar fi tras de volan și ar fi evitat impactul cu șoferul inconștient.

Șoferul teribilist este căutat de polițiști și așteptat să dea explicații

Polițiștii de la rutieră sunt nerăbdători să-l identifice pe șoferul mașinii care ar fi putut provoca un accident foarte grav.

Oamenii legii urmează să-i stabilească pedeapsa, cel mai probabil acesta va rămâne fără permis de conducere pe o perioadă lungă de timp și va avea de achitat o amendă usturătoare.

„Se efectuează verificări pentru identificarea în cel mai scurt timp a conducătorilor auto suprinși în imagini, inclusiv a conducătorului auto care in mod flagrant încalcă normele rutiere și creează astfel o situație de risc la adresa tuturor participanților la trafic. In funcție de rezultatul verificărilor vor fi dispuse masuri in consecință”, se arată în comunicatul IPJ Sibiu.