Vila lui Carmen Harra, incendiată și spartă pentru a doua oară! Hoții sunt tot români? „Cineva mi-a dat foc”

In articol:

Carmen Harra trece prin momente tensionate după ce, pentru a doua oară, hoții i-au vandalizat vila din America. Clarvăzătoarea nu se află la primul eveniment de acest fel, motiv pentru care și-a luat mai multe măsuri de siguranță în cazul în care ar întâmpina probleme din cauza hoților și ar fi pusă în situația în care ar

trebui să se apere.

Carmen Harra a povestit în cadrul unui interviu ce făcea în momentul în care a observat flăcările care s-au aprins în spatele casei sale.

Carmen Harra, un alt episod în care casa i-a fost spartă

Carmen Harra nu mai are liniște de când a avut parte de al doilea episod în care vila din America i-a fost vandalizată. Imediat cum a observat flăcările, a chemat oamenii legii. Se pare că a aflat cine este persoana care i-a incendiat locuința, aruncându-i benzină în spatele casei. În acele momente se afla în sufragerie, având parte de un șoc când a văzut că flăcările prind proporții.

„ Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei.”, a declarat Carmen Harra, conform Spynews.

Carmen Harra nu este la un prim incident de acest fel. În trecut i-a fost spartă vila din America, hoții români reușind să fugă cu 30 000 de dolari din casă sub forma unor bijuterii. De atunci a decis să-și ia toate măsurile de siguranță în cazul în care va mai avea parte de un astfel de eveniment nefericit.

Din păcate, recent a avut parte de a doua spargere.

„ Tot casa mi-au spart-o, decupâ ndu-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere.”, a mai mărturisit artista.

Carmen Harra și-a luat permis de port armă

Carmen Harra a luat mai multe măsuri de siguranță în cazul în care hoții vor da o nouă spargere. Și-a instalat camere de luat vederi în toată casă și și-a luat și permis de port armă.

„ Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de port armă.”, a mai spus vedeta.