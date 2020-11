Vila luxoasă din care Alex Bodi a fost săltat de mascați, scoasă la vânzare. Cât costă ”palatul” fostului soț al Biancăi Drăgușanu

Alex Bodi [Sursa foto: Facebook]

Vila de lux unde a locuit Alex Bodi este scoasă la vânzare. ”Palatul” din care fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de mascați este evaluat la o sumă imensă, pe care nu oricine și-ar putea permite-o. Vila luxoasă este scoasă la vânzare, pe un site de imobiliare, fiind descrisă ca o casă stil mediteranean. Vila din Pipera a fostului partener al Biancăi Drăgușanu are o suprafață de 370 mp, fiind poziționată într-o zonă liniștită.

”Casa se remarca prin aspectul elegant si prin atentia la detalii cu care a fost construita. Finisajele sale, de inalta calitate, aduc un confort sporit, pus la dispozitie nu doar de amplul spatiu locativ, ci si de piscina exterioara, foisor, spatiile de parcare si curtea generoasa, amenajata de un peisagist. Exteriorul sau, cu acoperis din tigla ceramica si suprafete vitrate extrem de generoase, aminteste de vilele clasice toscane, sporindu-i farmecul”, potrivit imobiliare.ro, site-ul unde este pusă la vânzare vila de lux.

Vila lui Alex Bodi

Suma imensă la care este evaluat ”palatul” lui Alex Bodi

Suma exorbitantă la care este evaluată casa în care a locuit Alex Bodi este de 795.000 de euro. Vila luxoasă are 5 camere, o bucătărie, 3 băi, 3 balcoane și 6 locuri de parcare. Ba mai mult decât atât, casa este construită în stil mediteranean în zona Pipera-Tunari, pe un teren de 1200 mp, lângă pădure și își asteaptă noii proprietari intr-un decor de poveste, după cum spun agenții imobiliari în descrierea anunțului.

”In jurul proprietatii se gaseste o frumoasa padure si alte vile. Zona nu este aglomerata, ci ofera tot confortul necesar traiului linistit al unei familii care nu doreste sa locuiasca in mijlocul agitatiei citadine. Este locul in care copiii dvs. pot creste in voie, in care puteti organiza adunari de familie, petreceri cu prietenii, langa piscina, ori unde puteti organiza propriul spatiu de lucru, acasa. Aceasta casa va pune la dispozitie tot necesarul realizarii acestor dorinte, singura dvs. limitare fiind propria imaginatie.”, sunt doar câteva detalii precizate de agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea ”palatului” lui Alex Bodi, după ce acesta a fost arestat preventiv.

Alex Bodi a făcut investiţii colosale înainte să fie săltat din locuinţă de procurorii DIICOT. Bodi ar fi preluat câteva afaceri din Mediaş, oraşul său natal. În prezent, afaceristul este în arest preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi fost implicat în trafic de persoane şi proxenetism. (VEZI CONTINUAREA AICI)

