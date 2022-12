Vine barza în rândul vedetelor! Sexy mămicile din 2022. Cine sunt divele care au devenit mame sau au rămas însărcinate anul acesta | EXCLUSIV

In articol:

De la mic la mare, vedetele au avut parte de cea mai frumoasă veste a vieții lor anul acesta. Divele din showbiz au rămas însărcinate, unele dintre cele devenind chiar mame pentru a doua oară.

Cea mai mare surpriză a acestui an a fost categoric Daniela Crudu. Vedeta a rămas însărcinată și chiar a reușit să țină vreme de câteva luni vestea secretă. Andreea Antonescu a dat și ea vestea cea mare în mediul online, când burtica de graviduță era deja destul de mare.

Barza vine și în rândul vedetelor, iar dacă nu au născut deja, divele urmează să devină mamei în 2023. Anul acesta a fost cu noroc în showbiz, iar artiștii, influencerii și vedetele TV se pregătesc să devină părinți. Wowbiz.ro a pregătit o listă cu vedetele care au rămas însărcinate sau au născut în 2022:

Haziran și Luis Gabriel, alături de fiul lor [Sursa foto: Instagram]

Haziran și Luis Gabriela, părinți pentru prima oară

În 2022, Haziran și Luis Gabriel au avut parte de cel mai frumos moment din viața lor. Artiștii au devenit părinți pentru prima oară, minunea fiind un băiețel superb.

Haziran a născut la finalul primăverii, iar pentru cuplu este primul bebeluș. Artistul a împărtășit mai multe imagini cu micuțul în mediul online, iar fanii nu mai contenesc cu inimioare atunci când văd poze cu el.

"Fericiți și împliniți până la Dumnezeu! Lui îi mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit! Iubirea noastră perfectă, sănătate, cariere frumoase iar acum, un înger care să ne însenineze si mai mult zilele! Te iubim, copil minunat", scria Haziran pe Instagram, la scurt timp după ce a născut.

Cristina Bălan urmează să aibă o fetiță [Sursa foto: Facebook]

Cristina Bălan, mamă pentru a treia oară

Anul 2022 a venit cu o adevărată surpriză pentru Cristina Bălan. Cântăreața a rămas însărcinată pentru a doua oară, urmând să nască în 2023. Vedeta a vorbit mai multe despre sarcină la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Artista mai are doi băieței, iar de această dată va aduce pe lume o fetiță. Vedeta a mărturisit că nu și-a făcut deja planuri pentru botezul copilului, spunând că există categoric lucruri mult mai importante pentru ea și familie, dar și pentru micuța care va veni pe lume.

"La botez, o persoană străină ține copilul în brațe, copilul poate să simtă nesiguranță, el nu înțelege de ce mami nu e lângă el și sunt atâția străini, atâta tam-tam etc. Acestea sunt sentimentele mele și îmi place să țin cont de ceea ce simt. Consider că fiecare mamă are dreptul de a-și urma intuiția", a explicat Cristina Bălan, pentru Revista VIVA.

Emily Burghelea viitoare mămică de băiat [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea va deveni mămică de băiat

Emily Burghelea a primit și ea vestea cea mare, chiar vara aceasta. Frumoasa vedetă nici nu știa că este însărcinată atunci când a ajuns la medic pentru că se confrunta cu stări de rău. Diva din online va deveni mămică de băiat în 2023.

Frumoasa vedetă este căsătorită cu Andrei, iar împreună mai au o fetiță, pe Amedea. În 2023, cei doi vor deveni părinții unui băiețel, iar la numele acestuia încă se gândesc. Sarcina a luat-o prin surprindere pe Emily, însă vedeta dezvăluit pentru WOWbiz.ro că se simte mult mai bine față de prima dată când a rămas însărcinată.

"Sunt foarte bine! Nu îmi e rău, nici nu m-am îngrășat, din contră am slăbit. Nu prea am poftă de mâncare așa că mănânc doar când îmi este foarte poftă și doar ce am poftă sau mai mănânc obligată de Andrei. Mai am poftele ca o pizza la 12:00 noaptea.

Oricum, față de Amedea am avut, cumva mi-am impus în mod subconștient să am pofte pentru că la Amedea nu am avut nimic. Nu îmi venea să cred că puteam să am orice poftă din lume și acum, la a doua sarcină îmi doresc să am și eu pofte și chiar le-am avut", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Crudu va deveni mamă în 2023, când va naște o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu, o surpriză wow pentru toată lumea

Frumoasa brunetă a rămas însărcinată anul acesta, iar în 2023 urmează să aducă pe lume o fetiță. Daniela Crudu i-a luat pe fani prin surprindere în momentul în care a dat vestea cea mare, la care nimeni nu se aștepta, dar pentru care toată lumea s-a bucurat enorm.

Fosta asistentă TV, o fire veselă și efervescentă ca întotdeauna a primit mii de felicitări de la vedete și prietenii din online, iar una dintre divele din România care a ghicit sexul bebelușului înainte să se afle vestea cea mare a fost chiar Bianca Drăgușanu.

Buna prietenă a brunetei a mărturisit, pentru Wowbiz.ro, că este sigură că Daniela va avea o fetiță frumoasă și amuzantă exact ca ea.

"Eu cred că o să aibă o fetiță superbă ca ea și în orice context ar fi se poate baza pe mine! O sfătuiesc să nu ceară sfaturi de la mamele atotștiutoare pentru că meseria de mamă se învață în timp ce îți faci conexiunea cu copilul și alte sfaturi nu am ce să îi dau, doar că sunt foarte bucuroasă și fericită pentru ea", a mai dezvăluit Bianca Drăgușanu, pentru Wowbiz.ro.

Theo Rose urmează să nască un băiețel [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți în 2023

Theo Rose și Anghel Damian, părinți pentru prima oară Theo Rose a luat prin surprindere toată țara în momentul în care s-a aflat că este însărcinată. Artista a încercat să țină lucrurile secrete, însă totul s-a aflat imediat după ce a fost nevoită să anuleze un concert pentru că se simțea rău și nu putea să zboare din cauza sarcinii.

Cântăreața a anunțat și sexul copilului, de această vestea fiind făcută publică chiar de către ea și actualul partener, Anghel Damian.

"Eu sunt fericită, eu sunt fericită că sunt însărcinată, eu sunt foarte fericită că o să am un copil, eu sunt înnebunită după copii, eu știu că chestia asta o să mă împlinească cu totul. Eu abia aștept să transfer grija, că și despre asta era anxietatea mea. Mă gândeam prea mult la mine, mă gândeam mult la ce poate să mi se întâmple mie, la cât de greu îmi e.

Nu, stai să vezi grijă acum, după ce o să ai un copil, nu mai ai timp să fii anxios. Trebuie să fii atent la ăla, să nu se împiedice, să nu cadă, să fii atent la fiecare pas pe care îl face și abia aștept chestia asta", a declarat Theo Rose, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

Andreea Antonescu a adus pe lume o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu a devenit mamă la final de an

De Crăciun, Andreea Antonescu a avut parte de un cadou cu totul și cu totul special. Artista a devenit mamă pentru a doua oară și a adus pe lume o fetiță superbă, cu doar câteva zile înainte de Sărbători.

"Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și de cuminte, este perfectă, mai am o fetiță perfectă! Mulțumesc lui Dumnezeu, nu știu ce am făcut bine în viața asta de am copii așa de perfecți.

Este cea mai mare bucurie, cea mai mare fericire și voi părinții mă înțelegeți. Pe lângă asta, ieri am mai trecut prin niște emoții foarte mari, pentru că am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o și nu m-am așteptat o secundă, ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18. Eu nu am probleme cu tensiunea și nu am avut niciodată în viața mea, dar emoția pentru că am născut și voiam să o văd pe bebelina și înainte de toate mi-am dorit să fiu sănătoasă și surpriza care a urmat, pe care n-am bănuit-o o secundă, efectiv m-a copleșit. Mi-am dat seama că sunt un om fericit, am trăit fericirea supremă ieri.

Mă simt foarte bine, azi m-am și dat jos din pat. Vă las în story-ul următor o poză să înțelegeți de ce surpriză am avut parte", a povestit Andreea Antonescu pe rețelele de socializare.

