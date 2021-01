Viorel Lis vrea să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2! „Are comorbidăți și ne este frică de COVID”

Soția fostului primar al Capitalei nu este încă hotărâtă dacă să se vaccineze sau nu

Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, în vârstă de 76 de ani, are mai multe probleme de sănătate, iar dacă s-ar infecta cu virusul SARS-CoV-2, viața lui ar putea fi pus în pericol. Tocmai din acest motiv de la izbucnirea cazurilor de îmbolnăvire pe teritoriul țării noastre, fostul edil recunoaște că a petrecut timpul mai mult în casă, conștient de ceea ce i s-ar putea întâmpla.

Viorel Lis vrea să facă vaccinul împotriva coronavirusului

Tocmai din acest motiv ăși dorește să facă vaccinul anti-covid cât mai repede cu putință.

Fostul edil al Capitalei nu mai vrea să trăiască cu frica că în oice moment poate să se infecteze cu virusul care a omorât milioane de oameni în lume și abia așteaptă să-i vină rândul să-și poată face vaccinul. Deși el a stat în tot acest timp doar în casă alături de soția lui, Oana Lis.

Cei doi și-au petrecut sărbătorile în casă

Viorel Lis face parte din categoria persoanelor vulnerabile la aces virus nu doar din cauza problemelor de sănătate deja existente, ci și din cauza vârstei care îl face mult mai neputincios în fața infecției.

Chiar și de Revelion aceștia au preferat să stea acasă, în siguramță, deși fuseseră invitați la o petrecere de niște prieteni.

”Am petrecut nemaivăzut, mirobolant, perfect. Am stat acasă. Am avut invitații de la prieteni sa merg pe undeva în afara Bucureștiului, dar am preferat să stăm cuminți acasă. Așa cum se știe, Viorel are o vârstă. Are comorbidăți și ne este frică de COVID”, a spus Oana Lis.

Pentru Viorel Lis dozele de vaccin care au venit în România au însemnat speranță. Astfel, fostul primar abia așteaptă să înceapă și acea etapă a vaccinări în care vor fi imunizați și vărstnicii.

”El vrea să se vaccineze. Își așteaptă rândul.”,a adăugat Oana.

Oana Lis, în dubii dacă să se vaccineze sau nu

Soția fostului primar al Capitalei ncă nu s-a hotărât dacă va face sau nu vaccinul anti-covid . Aceasta a mărturisit că are

niște alergii și nu știe cât de bine îi va face vaccinul.

”Nu știu dacă mă voi vaccina. Voi vedea, pentru că am niște alergii. Trebuie să mă mai interesez. Dar na, am stat foarte retrași anul acesta și revelionul a fost la fel. Nu pot să zic. Mai bine acasă decât la spital”, a mai declarat aceasta.

