Viorel Turcu a murit la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct în somn. Ce reacție a avut Helmut Duckadam la vestea morții a fostului atacant de la FC Argeș și Steaua

Viorel Turcu [Sursa foto: Facebook]

Zi neagră în fotbalul românesc. Viorel Turcu s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Potrivit băiatului fostului atacant de la FC Argeș și Steaua, înainte să moară, Viorel Turcu i-a spus că se duce să se odihnească puțin, iar când se trezește voia să se apuce să facă o ciorbă.

Ulterior, Viorel Turcu nu a mai apucat să se trezească. Băiatul său a făcut toate pregătirile și s-a dus la tatăl lui ca să-l trezească. Când a ajuns în cameră, fostul atacant nu se mai mișca. Viorel Turcu a făcut infarct în somn.

Fiul lui Viorel Turcu l-a sunat pe cel mai bun prieten al tatălui, Helmut Duckadam ca să-l anunțe că Viorel Turcu a murit. La aflarea veștii, Helmut Duckadam a rămas șocant. Acesta a declarat că în urmă cu câteva ore a vorbit cu el la telefon și nu avea nimic, stabiliseră să se întâlnească pe 1 Decembrie.

„Îmi stăpânesc cu greu lacrimile. Aseară am vorbit cu Viorel. Nu avea nimic. Stabilisem să ne vedem pe 1 decembrie. Acum 10 minute am primit un telefon de la băiatul sau. L-a găsit mort în pat. A făcut infarct în somn.Sunt terminat. Am ținut mult la Viorel. Nu mai am cuvinte. Voi încerca să îl ajut cu tot ce pot pe băiatul său cu înmormântarea”, a declarat Helmut Duckadam, cel mai bun prieten al său.

Helmut Duckadam[Sursa foto: Facebook]

Viorel Turcu a trăit o adevărată dramă

În plus, de câțiva ani, Viorel Turcu a trăit momente grele, ba mai mult decât atât, fostul atacant de la FC Argeș și Steaua a trăit o dramă. Din cauza unui diabet, i-au fost amputate ambele picioare. în anul 2015, Viorel Turcu a mai trăit un moment greu, soția sa a decedat, aceasta era diagnosticată cu cancer.

Reamintim că Viorel Turcu a mai jucat pentru FC Olt Scornicești, UTA Arad și Nistrul Chișinău. De asemenea, a jucat și în loturile naționalei României U21, dar și în echipa mare.

Sursa: Cancan.ro