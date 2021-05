Viorica Dăncilă a anticipat bine: soțul și fiul fostului premier rămân fără joburile bine plătite?! Situație dificilă în familia PSD-istei! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Viorica Dăncilă mărturisea în timpul campaniei electorale din 2019 că se teme că fiul și soțul ei ar putea fi demiși de la Curtea de Conturi, respectiv OMV Petrom (companie privată la care Statul Român este acționar).

Dăncilă, în 2019: ”Mi-e teamă pentru șiul și pentru soțul meu”

”Mi-e teamă și pentru fiul meu și pentru soțul meu. Îmi e teamă de atacuri. Mă aștept la orice atac. M-au catalogat în fel și chip, dar îi anunț că am puterea să mă lupt. Am fost atacată că am înfiat un copil, mă aștept la orice. Nu mă așteptam să se coboare atât de jos. Să se lupte cu mine, sunt mai puternică decât ei toți. Familia mea nu e implicată în politică. Fiul meu este extrem de discret”, a declarat Viorica Dăncilă în 2019.

Vorbele fostului premier, deși considerate declarații electorale, s-au dovedit a fi fost corecte într-o mare măsură.

Soțul Vioricăi Dăncilă pleacă de la Petrom după ce procurorii i-au percheziționat biroul

După ce a pierdut alegerile prezdeințiale, Viorica Dăncilă a rămas în afara politicii pentru că PSD Teleroman nu a mai inclus-o pe listele pentru parlamentare. Ulterior, au început să apară probleme și pentru ceilalți membri ai familiei.

La începutul lunii trecute, Cristinel Dăncilă, soțul fostului premier, a confirmat pentru săptămânalul Ancheta că va părăsi Petrom, companie la care a activat din 2009 ca director de producție a diviziei Exploatare și Producție Argeș.

Viorica și soțul ei, Cristinel Dăncilă

”Merg într-o altă funcție, mă duc undeva foarte bine, plec într-un mod elegant. Brandul Dăncilă în Petrom este același, am muncit cinstit și corect peste 36 de ani. O să fie bine acolo unde plec, eu am o experiență de 36 de ani în industrie”, a declarat Cristinel Dăncilă pentru Ancheta de Argeș.

Schimbarea vine după ce în toamna anului trecut, biroul lui Dăncilă a fost percheziționat de procurori într-un dosar legat de tranzacții suspecte cu terenuri. Dosarul viza și acte de abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Fiul Vioricăi Dăncilă nu mai apare pe site-ul Curții de Conturi

Soții Dăncilă, la nunta fiului lor

Pe de altă parte, fiul Vioricăi Dăncilă, Victor, nu mai apare pe site-ul Curții de Conturi, acolo unde a fost consilier al vicepreședintelui instituției, numit după ce mama lui a ajuns la conducerea guvernului. Victor Dăncilă nu și-a mai actualizat declarația de avere nici anul trecut și nici anul acesta. Deși nu și-a anunțat plecarea de la această instituție (de altfel, nu și-a anunțat nici venirea), șansele ca acesta să nu mai apară în organigrama Curții sunt mari, mai ales că și aici au avut loc schimbări la nivel de conducere.