Fost premier și candidat la funcția de președinte al țării, Viorica Dăncilă este măritată de trei decenii cu Cristinel, un manager care activează la o mare companie. Cei doi au un copil, pe Victor (26 de ani), pe care l-au înfiat în 1990. Foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Viorica Dăncilă a acceptat să vorbească despre viața alături de soțul ei în emisiunea Florentinei Fântănaru, după ce s-a calificat în turul II la alegerile prezidențiale.

”Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție! (...) ”În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte și mi-a zis: ”Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?” ”Stai liniștit, tată, că o să vezi că da”, ”, a povestit la tv Cristinel Dăncilă, partenerul fostului premier.

Și Viorica i-a întors complimentele soțului: ”Am avut noroc şi am învăţat un lucru, că şi eu trebuie să fiu la fel şi că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu”, a opinat Viorica.

