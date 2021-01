Viorica de la Clejani vrea să-și facă operații estetice! Iată ce spune Ioniță despre acest lucru: „Niciodată nu va avea...”

Motivul uimitor pentru care frumoasa cântăreață s-a decis să apeleze la bisturiu

In articol:

Viorica și Ioniță de la Clejani reprezintă unul dintre cele mai cunoscute, iubite și longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Au o relație de nu mai puțin de 29 de ani și sunt de nedespărțit, mai ales pentru că formează una dintre cele mai apreciate trupe de taraf din România. Astfel, nici când sunt la „serviciu” nu stau separați.

Viorica are câteva planuri pentru anul 2021 și a mărturisit că va recurge la ajutor de specialitate pentru a-și atinge țelul. Motivul pentru care va recurge la acest gest este pentru a nu-l pierde pe soțul ei, Ioniță de la Clejani.

Frumoasa blondină vrea să recurgă la bisturiu pentru a-și ajusta imaginea[Sursa foto: Facebook]

Viorica de la Clejani vrea să-și facă operații estetice

Viorica de la Clejani vrea ca soțul ei să aibă ochi doar pentru ea și este pregătită să treacă prin schimbăr drastice. Celebra blondină a mărturisit că rea să-și facă niște ajustări pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Însă nu este prima dată când o spune. Viorica a mai declarat de câteva ori că se va lăsa pe mâinile medicilor esteticieni, însă acest lucru nu se va mai întâmpla. De data aceasta, celebra cântăreață este însă sigură că vrea să-și facă operații estetice, iar din momentul în care pandemia va lua sfârșit, se va prezenta în cabinetul doctorului estetician. Viorica aspiră la o siluetă de viespe care să-i ia mințile soțului ei.

„Abia aștept să treacă pandemia pentru că prima dorință ar fi să slăbesc, să îmi tai stomacul, că am ținut tot felul de diete și degeaba, ba slăbesc, ba mă îngraș, să îmi scot gușa, să îmi scot din sâni. Fără gușa de purcică arăt ca o puștoiacă de 20 de ani, asta mă strică. Eu nu sunt așa grasă, doar că am puțină burtă, dar față o am frumoasă. Vreau să fac niște schimbări că o să-mi pierd bărbatul și vreau să arat ca o gagică faină, bombă să fiu”, a spus Viorica la o emisiune TV.

Vedeta vrea o talie de viespe[Sursa foto: Facebook]

Ioniță de la Clejani , pe de altă pate, este foarte mulțumit de aspectul soției sale și nu o încurajează deloc atunci când vine vorba despre operațiile estetice.

”Niciodată nu va avea nevoie de operații estetice”,a declarat și Ioniță de la Clejani.