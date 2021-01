Virgil Musta, despre al treilea val al epidemiei: ”Eu aș fi procedat puțin altfel” EXCLUSIV

ian 30, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Virgil Musta a vorbit despre situația României și posibilitățile ca țara noastră să fie victima unui nou val de infectare cu coronavirus, dar, de această dată, cu o tulpină cel puțin la fel de agresivă, dar mult mai contagioasă decât cea care ne-a dat, până acum, mari bătăi de cap.

”Acum, singura soluție este vaccinarea, ca să fim sinceri, mai ales că studiile clinice arată că vaccinul ar fi eficient și împotriva tulpinei britanice, cea care face ravagii la nivelul Europei și Orientului Apropiat. De altfel, așa cum s eși știe, Europa este în fața unui nou lockdownpentru ca tulpina britanică, mai contagioasă decât cea de până acum, să nu producă încă un val al pandemiei.

Virgil Musta crede ca vom avea si un al treilea val al pandemiei de coronavirus

Mai pe românește, cred că este norocul și al nostru că multe țări, din cele afectate, au închis granițele. Sper însă să nu avem parte de încă un val mare, o asemenea situație ne-ar pune mari probleme”, ne-a spus, în exclusivitate, medicul Virgil Musta, cel care a făcut minuni la Timișoara în tratarea bolnavilor de coronavirus.

În altă ordine de idei, recunoaște Virgil Musta, autoritățile sunt într-o situație cât se poate de dificilă și din cauza deschiderii programate ale școlilor și grădinițelor. ”E clar, toți specialiștii din domeniul învățământului spun că trebuie să deschidem școlile și grădinițele și tind să le dau dreptate, copii au nevoie și de socializare între ei, trebuie să facă școala în clase. Dar, pe de altă parte, cred că eu aș fi procedat puțin altfel și ș fi vaccinat cadrele didactice încă dn prima tură. Da, știu, mulți s-au declarat îmotrivă, dar asta pentru că nu li s-au explicat avantajele certe, clare, ale vaccinării, mai ales prin prisma războiului de fakenews pe acest subiect.

Virgil Musta

Ca să fiu sincer, eu, de fiecare dată când am fost solicitat, am explicat, și unor cadre medicale, și profesorilor sau învățătorilor, care sunt avantajele vaccinării, iar acum, în Timisșoara, rezultatele sunt apreciabile din acest punct de vedere. Trebuie să le explicăm celor care ar trebui vaccinați care sunt efectele, care sunt avantajele, să vorbim și despre posibile reacții adverse, dar totul trebuie făcut cu calm, într-o discuție bazată pe argumente și pe experiențele de până acum, la nivel mondial. Iar dacă cadrele didactice ar fi vaccinate, am avea un avantaj considerabil în a lupta împotriva COVID-19, mai ales după ce se deschid școlile”,ne-a mai spus Virgil Musta .

Virgil Musta, despre vaccin: ”Probabilitatea de a avea un accident de mașină este mult mai mare decât efectele adverse serioase”

”Oricare dintre variantele aprobate deja sunt vaccinuri sigure, toate testele efectuate anterior lansării (pe zeci de mii de oameni), dar și observațiile de până acum de la cei peste 30 de milioane de oameni din 46 de țări care au primit deja prima doză de vaccin, ne arată că vaccinul, indiferent de compania producătoare, nu are efecte secundare pe termen scurt mai accentuate decât alte vaccinuri de până acum, ba chiar mai puține. Practic, probabilitatea de a avea un accident de mașină este mult mai mare decât efectele adverse serioase”, a explicat Virgil Musta.”Pe termen lung, toate estimările experților, bazate pe modul concret de interacționare cu organismul nostru, ne arată că nu vor exista efecte dăunătoare sănătății cauzate de acest vaccin.

Evident că nu s-a putut încă observa concret acest lucru, pentru că nu avem o monitorizare pe o durată de ani de zile, dar părerea mea este că, spre exemplu, poluarea și lipsa de igienă au efecte mult mai nefaste pe termen scurt și lung decât vaccinul”,a mai spus medicul Virgil Musta despre vaccinul împotriva Covid-19 .