Reușitele medicale de la Timișoara în plină luptă împotriva coronavirusului au transformat orașul din vestul României într-un adevărat model de copiat în ceea ce privește tratamentul anti-COVID-19, iar Virgil Musta, medicul coordonator de acolo ne-a dezvăluit ce tratament revoluționar a aplicat.

”Noi am asociat tratamentului pe care l-am instituit de la începutul pandemiei, cel antiviral, cu un tratament patogenic. În urmă cu o lună, o lună și ceva, erau discuții aprige la nivel internațional legate de patogenia acestui virus și s-a constatat că la nivelul organelor principale și mai ales la nivelul plămânului apar tromboze la nivelul vaselor mici și care nu permit transmiterea oxigenului mai departe la țesuturi, fiind una dintre cauzele principale ale evoluției severe și a decesului”, a explicat, în exclusvitate pentru WOWbiz.ro, medicul Virgiul Musta.

Mai mult, rezultatele au apărut imediat și s-au făcut simțite în cel mai bun mod cu putință. ”Văzând argumentele științifice am decis să introducem în terapia noastră tratamentul preventiv pentru aceste complicații de tromboembolie pentru că e mult mai ușor să acționezi preventiv. Tratamentul este vechi, e cunoscut și folosit și în alte tratamente, nu doar în infecția cu COVID-19. O analiză la o lună de la introducerea tratamentului ne-a arătat că pe secția unde am introdus inițial tratamentul nu am mai avut pacienți care să intre în Terapie Intensivă și au evoluat favorabil”, a mai spus medicul Virgil Musta.

Virgil Musta, sfaturi simple contra coronavirus!

Doctorul Virgil Musta spune că mâinile trebuie să se bucure de o atenție specială. ”O cale importantă de transmitere sunt mâinile. Mâinile murdare, contaminate. Noi, când tușim, când eliminăm acest virus, el se depune pe suprafețe. Punem mâna și, automat, ne-am contaminat. Putem să ne contaminăm de pe sol, de pe masă, de pe obiecte... Această transmitere se face prin mâna noastră, mână pe care o ducem la gură, la nas, la ochi. Trebuie să desfacem acest lanț și acel obicei pe care îl avem să ducem mâna la nas trebuie să îl controlăm. Și nu e simplu...

Când mergem acasă, pentru că s-ar putea să ne contaminăm tălpile de la virusul de pe sol, primul lucru e să ne descălțăm. Avem acel preș cu clor, ne ștergem bine talpa de la pantofi, ne descălțăm și fără să atingem nimic în casă mergem și se spălăm pe mâini.

