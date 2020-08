Virgil Musta, medicul de la Timisoara

In articol:

Un proiect de cercetare realizat de o fundație medicală, sub coordonarea doctorului Virgil Musta își propune să vină în sprijinul persoanelor cu risc crescut de a contacta COVID-19 și de a avea o evoluție nefavorabilă a bolii care, deja, printr-un program de consiliere online sau telefonică, pâna la sfârșitul acestui an.

„Participanții care vor răspunde la toate întrebările chestionarului, în funcție de punctajul obținut, vor primi un set de recomandări din partea echipei, cu care sperăm noi, își vor putea gestiona mai eficient starea de sănătate, în următoarele luni de «conviețuire» cu COVID-19. 500 dintre participanți, care vor obține punctaj indicând un risc crescut de contagiune sau evoluție nevaforabilă în caz de infectare cu COVID-19, vor intra într-un program personalizat de consilere pâna la sfirșitul anului 2020, sub coordonarea d-lui dr. Virgil Musta”, au transmis organizatorii care au pus la dispoziție și o aplicatie online.

Virgil Musta, medici din prima linie anti-COVID-19

Vigil Musta, atenționari împotriva fakenews-urilor legate de pandemie

”Din păcate, valul de fakenews legat de COVID-19, valul de informații care a inundat opinia publică este devastator. Lucrurile se petrec așa în România pentru că sunt persoane care au interes să minimalizeze potențialul distructiv al acestui virus. Medicii sunt atacați, sunt transformați în personaje negative... Aud povești ca se dau bani, ca noi câștigăm dacă sunt îmbolnăviri multe, iar asta este ceva de nedescris. De la eroi am ajuns să fim desconsiderați că ne facem treaba, iar asta ste rezultatul unei lupte pe care am dus-o alături de oficialități și am făcut-o bine. Dar sunt interese, nu știu de ce natură, care vor să arate că, de fapt, noi nu vrem binele... Din păcate, acest lucru poate fi comentat mai mult de psihologi și sociologi, dar este deosebit de grav. Iar asta vine, culmea, după ce în prima parte a epidemiei România a stat foarte bine, a fost foarte bine controlată situația și ne-am descurcat impecabil”, ne-a mai spus medicul care a făcut minuni la Timișoara în lupta contra coronavirusului, Virgil Musta.

Virgil Musta: ”Nu sunt respectate regulile de distanțare socială”

România este, acum, într-o situație extrem de dificilă, numărul de îmbolnăviri crescând alarmant, la nivelul ultimelor, fiind înregistrate mii de cazuri, zi de zi. ”Nu cred că este relevant dacă este primul val, al doilea sau altul... Relevant este faptul că situația devine gravă, numărul de îmbolnăviri crește alarmant, iar asta se întâmplă doar pentru că nu sunt respectate regulile de distanțare socială și sfaturile medicale. Problema este că putem ajunge într-o situație critică, în scurt timp, să ajungem ca spitalele să fie sufocate, iar numărul pierderilor să crească enorm. Iar acest lucru are o cauză simplă: nerespectarea unor măsuri, înțelegerea că asemenea măsuri simplu de respectat ne asigură șansa de a trece cu bine peste epidemie.

Virgil Musta, medicul erou de la Timisoara

Iar totul provine din educația noastră, din faptul că mulți nu vor să respecte regulile. Ar fi interesant să discutăm cu un sociolog pentru a vedea de ce nu sunt respectate niște noțiuni elementare, de unde vine defularea aceasta și lipsa de disciplină”, ne-a mai spus medicul Virgil Musta.

Virgil Musta explică cum ne ferim de coronavirus!

Doctorul Virgil Musta spune că mâinile trebuie să se bucure de o atenție specială. ”O cale importantă de transmitere sunt mâinile. Mâinile murdare, contaminate. Noi, când tușim, când eliminăm acest virus, el se depune pe suprafețe. Punem mâna și, automat, ne-am contaminat. Putem să ne contaminăm de pe sol, de pe masă, de pe obiecte... Această transmitere se face prin mâna noastră, mână pe care o ducem la gură, la nas, la ochi. Trebuie să desfacem acest lanț și acel obicei pe care îl avem să ducem mâna la nas trebuie să îl controlăm. Și nu e simplu...

După ce ne-am spălat pe mâini, practic am igienizat mâna, ne scoatem hainele, într-un loc anume și unde le lăsam 24 de ore, la aerisit. Dacă avem posibilitatea să punem o lampă de ultraviolete, dacă avem posibilitatea să le spălăm, le spălăm. Mergem din nou să ne spălăm pe mâini, după care ne îmbrăcăm cu hainele de casă. NU trebuie să umblăm cu aceleași haine în casă ca și afară, să nu umblăm cu aceeași pantofi în casă ca și afară. Și să ne spălăm cât mai des pe mâini... Și, foarte important, dacă nu punem mâna la gură, la nas sau la ochi, nu ne contaminăm. Aceste gesturi trebuie să învățăm să le controlăm și atunci avem o șansă. Iar purtatul măștii este absolut necesar în spații închise, în spații publice, reduce șansa de infectare enorm”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Virgil Musta.

România, record de decese în ultimile zile

Până pe 26 august, în România, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma celor 25.754 de teste prelucrate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.256 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, iar alte 54 de decese au fost raportate din cauza coronavirusului.