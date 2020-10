George Burcea și Viviana Sposub

George Burcea a anunțat vineri, 16 octombrie, că a fost infectat cu coronavirus. Actorul a anunțat că se simte bine și că, imediat după ce a aflat rezultatul testului, i-a sunat pe toți cei cu care a intrat în contact pentru a-i anunța că trebuie să se testeze și ei.

Printre persoanele cu care George Burcea și-a petrecut timpul în ultimele zile se află și iubita lui, Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o în cadrul unui show de televiziune și de care este nedespărțit de când ea s-a întors în București. După ce a aflat că actorul este infectat cu coronavirus frumoasa brunetă s-a test și ea și, din păcate, rezultatul a fost același ca în cazul lui.

Deși a contractat virusul, jurnalista se simte bine și a făcut primele declarații despre stare ei și a lui George Burcea, menționând că își vor ține urmăritorii la curent cu ce se întâmplă cu ei și dând de înțeles că ei s-au izolat împreună.

Viviana Sposub, tânăra de 23 de ani de care s-a îndrăgostit George Burcea la Fermă [Sursa foto: Instagram]

„Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a declarat Viviana Sposub pentru protv.ro.

Mesajul transmis de George Burcea după ce a aflat că este infectat cu COVID-19

'Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid', a declarat George Burcea, în urmă cu doar o zi.

sursa: ProTV