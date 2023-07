Vlad Chiricheș, revenire de senzație la FCSB? Gigi Becali, anunț de ultim moment: ”I-am făcut o ofertă cum nu mai există în România!”

In articol:

Mihai Stoica este persoana delegată de latifundiarul Gigi Becali pentru a-l convinge pe fundașul central român să devină cel mai bine plătit jucător din istoria FCSB.

Mihai Stoica, noi informații din transferul lui Vlad Chiricheș

Marți, pe data de 18 iulie, Meme Stoica, președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, ar urma să se întâlnească cu fundașul pentru o posibilă revenire în prima ligă. Oficialul s-a declarat profund încrezător.

„Cred că mâine vom afla cu certitudine. Eu azi am cam lipsit pentru că am condus toată noaptea și a trebuit să-mi încarc bateriile. Mâine ne întâlnim. Trag speranțe. Ar fi o lovitură mare pentru noi”, a declarat MM Stoica.

Vlad Chiricheș [Sursa foto: Profimedia]

Ce alte cluburi din Serie A se bat pentru internaționalul roman?

Cagliari, Lecce și Hellas Verona sunt cele trei mari cluburi din prima liga a Italiei care se „bat” pentru Chiricheș.

„În ultimele zile, Chiricheș a discutat despre o revenire la FCSB, fosta Steaua București. Astăzi au apărut trei variante din Serie A pentru fundașul român: Cagliari, Hellas Verona și Lecce. Chiricheș își va decide viitorul în următoarele zile”, a redactat Corriere dello Sport.

O altă publicație celebră din Italia a confirmat interesul clubului Lecce pentru fostul fundaș al lui Napoli. Cu toate acestea, fanii echipei nu sunt deloc mulțumiți de acest posibil transfer.

„Fundașul ar fi o opțiune interesantă de transfer gratis pentru câteva echipe din Serie A. Pe lângă Lecce, l-ar mai vrea Cagliari și Verona. Totuși, numele său nu pare că i-a bucurat pe fanii lui Lecce. Zeci de suporteri s-au arătat împotriva transferului lui Chiricheș pe rețelele sociale, făcând referire la vârsta sa înaintată, dar și la condiția fizică precară” , au scris italienii de la Sport del Sud.

Salariul oferit de Gigi Becali fostului jucător al FCSB

Într-un final, Gigi Becali a declarat ce sumă este pregătit să-i ofere lui Vlad Chiricheș pe sezon, dar și durata contractuală.

Omul de afaceri român i-a oferit căpitanului naționalei suma de 400.000 de euro pentru un an de contract, plus prime de obiectiv care pot ridica suma până la un million de euro, dar acesta a refuzat oferta și a spus ce cerințe are.

Vlad Chiricheș își doreste jumătate de million de euro pe sezon și doi ani de contract cu „roș-albaștrii” pentru a bate palma.

„Pe Chiricheș îl mai las, i-am făcut o ofertă cum nu mai există în România! Îi dau 400.000 de euro pe sezon, un an de contract. El vrea 500.000 și doi ani.

Însă el poate să ajungă într-un an la mai mult de un milion de euro, cu primele de campionat și Conference League. Ia banii ăștia dacă iau și eu bani. Nu e normal așa?”, a declarat Gigi Becali, conform Gazetei Sporturilor.