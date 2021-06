Vlad Gherman a ajuns pe mâinile psihologului, după despărțirea de Cristina Ciobănașu: ”Vreau să mă fac bine”

In articol:

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o frumoasă poveste de dragoste ani buni, însă care s-a sfârșit acum ceva timp, când nimeni nu se aștepta. Cei doi actori au avut nevoie de ajutor specializat după ce au pus punct relației, iar Vlad Gherman a recunoscut că încă se vindecă.

Vlad Gherman a dezvăluit că și-a înecat amarul în alcool și țigări, după ce s-a mutat din casa în care locuia cu Cristina Ciobănașu. După o relație de nouă ani, care s-a terminat la începutul acestui an, actorul a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a putea trece mai ușor peste ruptura dintre el și cea care îi era iubită.

„ Am ajuns la psiholog, mă ajută foarte mult. Prietenii, părinții, oricât ar încerca să fie obiectivi, sunt de fapt subiectivi. La psiholog, lucrurile stau diferit, îmi spune totul verde în față. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea. M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine. Nu am ajuns să mă vindec total, nu știu încă ce să fac, este un pic ciudat, nici nu simt nevoia să interacționez cu alte fete. Am agonizat o perioadă când o vedeam la filmări. Și ea merge în continuare la psiholog”, a dezvăluit Vlad Gherman, în cadrul unei emisiuni TV.

Cristina Ciobănașu a apelat la ajutorul psihologului

Și actrița a recunoscut, pentru VIVA, că a apelat la ajutor specializat: "Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere”.