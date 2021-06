La mai bine de patru luni de la despărțire, Cristina Ciobănașu face declarații sincere despre relația cu Vlad Gherman: "Am început să merg la psiholog"

In articol:

În urmă cu doar câteva luni, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat că s-au despărțit după o relație de mai bine de nouă ani. Au trecut prin momente dificile, ținând cont de faptul că au crescut împreună, însă au hotărât că această decizie este una definitivă.

În tot acest timp, cei doi actori s-au întâlnit destul de des, potrivit celor declarate de ei, sunt încă prieteni. Însă, artistei nu i-a fost deloc ușor în această perioadă. Cristina Ciobănașu recunoaște că a apelat la ajutorul unui psiholog, pentru a putea gestiona situația mai bine.

"Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere", a declarat Cristina Ciobănașu, potrivit VIVA .

"Vlad a fost prima mea iubire"

În continuare, actrița a vorbit despre relația pe care a avut-o, de-a lungul timpului, cu Vlad Gherman. Îl consideră prima sa iubire și este conștientă de faptul că va rămâne tot timpul în sufletul ei.

Cristina Ciobănașu si Vlad Gherman[Sursa foto: Instagram]

"Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om

capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase

n-o să ne-o ia nimeni, niciodată. Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate", a mai adăugat aceasta.

Cu toate acestea, decizia este una definitivă între ei și nu mai există vreo cale de împăcare.