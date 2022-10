Vlad Gherman, luat total prin surprindere de decizia Oanei Moșneagu: „Pe scurt, s-a hotărât să nu se mai întoarcă”. Nu s-a așteptat la asta

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează de ceva timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au și mutat împreună iar relația lor pare că evoluează din ce în ce mai frumos.

Tocmai din acest motiv, fanii cuplului au rămas muți de uimire când actorul a anunțat că partenera lui nu se mai întoarce acasă.

Oana Moșneagu i-a transmis iubitului ei că nu se întoarce acasă. [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman, a rămas singur acasă. Unde a plecat Oana

După ce Vlad și Oana au încheiat filmările la serialul pentru care au muncit în ultimii ani, fiecare și-a găsit alte proiecte, cărora se dedică pentru ca acestea să iasă din ce în ce mai bine.

Recent, Oana a plecat la Câmpulung, unde a susținut un spectacol. Totul a fost bine până când aceasta și-a înștiințat iubitul că nu se mai întoarce acasă.

Spre ușurarea fanilor cuplului, Oana Moșneagu nu l-a părăsit pe Vlad iar cei doi nu au nici pe departe gânduri de despărțire. Pentru că era oricum plecată din Capitală, actrița a decis să le facă o vizită părinților săi, pe care nu îi mai văzuse de ceva vreme, înainte de a se întoarce înapoi la partenerul ei.

Vlad a povestit totul pe contul său de Instagram, unde a glumit despre faptul că Oana a decis brusc să își viziteze familia.

„Oana a plecat, are spectacol la Câmpulung și deseară se întorcea dar s-a hotărât să se ducă la părinții ei, la care nu a mai fost de ceva timp, și m-am bucurat enorm și m-am bucurat, foarte tare m-am bucurat, mai ales că a lăsat casa wow, wow, e super ordine. Abia aștept să urc acum în apartament și să găsesc ordine, așa cum a promis. O să găsesc lună... cred că mai ușor mă mut pe lună... Dar nu pot decât să privesc partea bună... dar, nu e nicio parte bună! Evident că am glumit. Nu e ca și cum n-o mai primesc în casă, sau schimb iala sau nu-i mai dau cheia. De data asta nu mai glumesc, chiar m-am bucurat că s-a dus. Evident că aș fi preferat să aflu cu o zi înainte, nu să-mi spună: știi ce? Nu mai vin acasă”, a povestit Vlad Gherman pe InstaStory.