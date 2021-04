Vlad Voiculescu, primele declarații după demitere: „Cum superi un pic sistemul, ești eliminat!”

In articol:

Vlad Voiculescu a ținut, în această dimineață, o conferință de presă la care a participat și Andreea Moldovan.

Vlad Voiculescu, primele declarații după demitere

Vlad Voiculescu, conferință de presă după demitere

Fostul ministru al Sănătății și-a numărat zilele de mandat despre care spune că au fost presărate de "ciocniri între mentalități."

”Mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc celor care duc greul zilele acestea și mă refer la medici, ambulanțieri, asistente etc. Aș vrea să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, echipă care a rămas parțial în Minister. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris zilele acestea și echipei USR-PLUS. Aș vrea să îi mulțumesc în mod deosebit doamnei Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil.

Au fost 113 zile de mandat, 113 zile de ciocniri între mentalităţi. ”, a spus Vlad Voiculescu.

"Sunt aici să vă spun și m-am gândit mult care să fie abordarea. În continuare mi-e teamă pentru oamenii buni din sistem care asteptau o schimbare. Atunci când superi prea tare sistemul, esti eliminat. Ai nevoie de timp, de oameni ca sa schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni precum doamna Moldovan.

Am preluat un minister al Sănătăţii în colaps. Instituţiile nu se construiesc doar prin comunicare, ci prin echipe, aducand oameni buni, cu timp, cu aşezare.

Vlad Voiculescu, ieșire din scenă pe ușa din spate

Am considerat că alegerile au trecut şi că suntem o echipa care vrea sa construiască. Cred ca am gresit atunci când m-am asteptat la o anumită decentă din partea multor politicieni. Am crezut că premierul numit de coalitie nu va folosi forta pe care i-am dat-o pentru ratiuni care tin de carierea sa politica”, a spus Vlad Voiculescu.", a mai spus fostul ministru al Sănătății.

Vlad Vociulescu, după ce a fost înlăturat din funcție

Demiterea din funcție l-a luat prin surprindere pe Vlad Voiculescu. Deși aflase de la tv că este premierul îl vrea plecat de la Guvern, nu a crezut. A fost așteptat și în ziua demiterii și a doua zi cu declarații, însă a ieșit abia astăzi într-o conferință de presă.

Pentru a nu da ochii cu reporterii, el a ieșit, miercuri, pe ușa din spate a instituției. Explicația unui consilier al fostului ministru a fost că Vlad Voiculescu a luat decizia de a părăsi instituția pe ușa din spate tocmai pentru a nu da ochii cu jurnaliștii, care au manifestat o atitudine potrivnică în cele patru luni de mandat.