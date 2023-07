Vlăduța Lupău a ajuns în urmă cu câteva ore pe mâinile medicilor! Ce se întâmplă cu artista?! Chiar ea a dat vestea pe internet: ”Am fost pe aici si azi”

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai iubite interprete de la noi din țară și își ține mereu fanii la curent cu întâmplările din viața ei. Artista împarte atât lucrurile plăcute, cât și cele mai puțin plăcute cu urmăritorii ei din online.

Vlăduța Lupău a ajuns pe mâna medicilor

În urmă cu ceva timp, vedeta a mărturisit pe Instagram că se confruntă cu niște probleme de sănătate, mai exact o tuse cronică. De curând, Vlăduța a ajuns din nou pe mâna medicilor. Iată ce s-a întâmplat cu ea!

Artista este foarte activă în mediul online și nu ratează nici o ocazie să își înștiințeze urmăritorii de pe Instagram cu trăirile ei de zi cu zi. În urmă cu câteva ore, Vlăduța Lupău a postat o imagine dintr-o unitate medicală și i-a cam băgat în sperieți pe fani. Se pare că medicul i-ar fi recomandat interpretei de muzică de petrecere să facă o procedură numită IMR- Imagistică prin Rezonanță Magnetică, cel mai probabil pentru problemele pe care aceasta le are cu gâtul. De ani de zile se confruntă cu o tuse care nu-i mai dă pace, iar până acum nu a reușit să găsească sursa problemei sale, nici după ce a umblat printr-o mulțime de medici, inclusiv la clinici de top din Franța.

Postare InstaStory Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău a povestit acum ceva timp pe Instagram că se confruntă cu o tuse cronică de care nu reușește să scape sub nici o formă. Cântăreața a mers chiar și la un control peste hotare, în Paris, acolo unde specialistul i-a pus un diagnostic concret, după toate investigațiile de la noi din țară.

Citește și: ”Viciul meu” Vlăduța Lupău a recunoscut asta public! Imaginea cu care artista i-a surprins pe internauți

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare se pare că am o hernie hiatală.

Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit. A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu.(...) Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze. Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit ” , a povestit Vlăduța Lupău pe contul ei de Instagram.