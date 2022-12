Vlăduța Lupău, adevărul despre operațiile estetice. A apelat sau nu artista la specialiștii în frumusețe: ”Fiecare face ce simte”

In articol:

Vlăduța Lupău se bucură de o viață profesională de succes, dar și de o familie pe măsură.

Este soție și mamă și nimic nu îi poate umbri fericirea și împlinirea pe care le simte acum, când poate spune că are tot ce își dorește.

Citește și: Vlăduța Lupău și Adi Rus, schimb de replici în public! De la ce a pornit discuția? „Nu așa cadouri se fac de Crăciun”

Vlăduța Lupău, adevărul despre operațiile estetice [Sursa foto: Facebook]

Vlăduța Lupău susține că nu are operații estetice

Chiar și așa, însă, uneori, recunoaște ea, se mai lasă afectată de cuvintele dure care vin spre ea, prin care îi sunt judecate imaginea ori talentul.

Citeste si: Soțul unei prezentatoare TV de la noi, idilă cu Loredana Groza!- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

Motiv pentru care acum, după ce multă lumea a acuzat-o că ar fi clienta fidelă a medicului estetician, cântăreața a luat cuvântul și a spus lucrurilor pe nume.

Soția lui Adi Rus dezminte orice informație apărută în spațiul public și spune că nu, până acum nu și-a făcut nicio operație estetică.

Ceea ce a schimbat de-a lungul timpului, de când se află în lumina reflectoarelor, este aspectul zâmbetului, pentru că a purtat aparat dentar. Iar acum, odată la ceva timp, își corectează mica imperfecțiune pe care spune că o are la buza superioară.

”Da, văd și eu mereu ce se scrie despre mine și ce se comentează. Încă învăț să lucrez cu mine și să nu mai bag în seamă! Nu am nicio operație estetică la față, că despre asta s-a scris. Am purtat aparat dentar și mi-am „aranjat dinții… Încă nu sunt perfecți, iar cine ar fi mai atent ar putea observa faptul că am arcada cumva strâmbă și am lipsă un canin, așa, ca să știe toți care mă cred așa operată și perfectă. Tot ceea ce fac, odată la câtva timp, este să îmi corectez buza superioară! Ceea ce nu se numește operație estetică!”, a spus Vlăduța Lupău, conform Viva.

Citește și: Vlăduță Lupău, imagini rare cu părinții și socrii săi! Artista a petrecut prima zi de Crăciun alături de întreaga familie: „Cel mai minunat Crăciun!”

Mai mult decât atât, chiar dacă multe femei apelează la ajutorul medicului estetician după naștere, Vlăduța Lupău menționează că în cazul ei nu s-a pus problema de așa ceva.

Dar dacă ar avea vreodată nevoie de vreo mică schimbare, atunci, cel mai probabil, se va lăsa pe mâna specialiștilor, pentru că nu este împotriva schimbărilor datorate bisturiului și pentru că-și dorește să se simtă bine în pielea sa.

”Nu sunt nevoită să apelez la chirurgul estetician, dar, dacă ar fi fost cazul sau m-aș fi simțit complexată de ceva, probabil aș fi făcut-o. Nu sunt împotrivă, fiecare face ce simte și ce îl face fericit! O viață avem!”, a mai adăugat cântăreața.