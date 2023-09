Vlăduța Lupău trece printr-o adevărată provocare atunci când trebuie să îl tundă pe micuțul Iair! Artista le-a arătat tuturor cum reușește să facă acest lucru

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, care are și o mare comunitate de fani în mediul online. Cântăreața are mare succes și pe plan personal, acolo unde se bucură de o familie superbă alături de Adi Rus și fiul lor, Iair.

Cum reușește Vlăduța Lupău să îl tundă pe Iair

Recent, artista a dezvăluit public cum reușește să îl tundă pe băiețelul ei de doar un an.

Vlăduța Lupău este apreciată de mii de persoane care o susțin și o urmăresc la orice pas. Pe lângă cariera de succes pe care o are, cântăreața se bucură și de o familie frumoasă, care a fost întregită de micuțul Iair. Vlăduța și-a dorit foarte mult un copil, iar visul ei s-a împlinit și a devenit mămică în urmă cu un an și o lună. Aceasta este activă și pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram, acolo unde le arată fanilor săi prin ce peripeții mai trece cu băiețelul ei.

Artista dezvăluia, în urmă cu ceva timp, că ei au decis să îl tundă pe Iair încă de la câteva luni pentru că în zona lor nu se practică obiceiul cu tăiatul moțului. Recent a dezvăluit și cum reușește să îl tundă, iar imaginea a stârnit amuzamentul tuturor.

Vlăduța a fost surprinsă cu băiețelul ei în brațe, în timp ce dormea, iar frizerița îl tundea.

Cu ce probleme s-a confruntat Vlăduța Lupău după ce a născut

În urmă cu câteva săptămâni, Vlăduța Lupău mărturisea pe rețelele de socializare că după ce l-a adus pe lume pe fiul ei a întâmpinat ceva probleme. Artista a dezvăluit că după perioada de alăptare s-a confruntat cu dureri crunte de oase și articulații, astfel că a fost nevoită să ajungă chiar la doctor.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.