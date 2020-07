In articol:

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! De câteva luni bune, Viorica de la Blăgești a devenit un adevărat personaj pentru români. Dintră-o femeie simplă, ea este acum, poate, cea mai cunoscută femeie din țară, iar asocierea cu ea, aduce automat o doză mare de publicitate. Așa s-a întâmplat și atunci când în peisaj, dicolo de soțul ei, Viorel, a mai apărut un...cântăreț. Este vorba despre Rafaelo, cel alături de care Vulpița a devenit și numărul unu în tranding pe linie muzicală, piese precum ”Doi îndrăgostiți lulea” sau ”Sushi Maki!” fiind pe buzele tuturor.

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! Soțul ei, Viorel, ce zice?

Pentru Vulpița însă, legătura cu Rafaelo nu a însemnat doar una profesională sau de amiciție, ci...așa cum era de așteptat, ea s-a atașat sentimental de cântăreț. Lucru care avea să îl deranjeze teribil pe soțul ei, Viorel de la Blăgești, astfel că, reacțiile lui la adresa bărbatului, mai tânăr și mai frumușel, nu au întârziat să apară.

Rafaelo s-a certat cu Viorel, soțul Vulpiței! ”Nu te mai ambala atât!”

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! Drept dovadă, într-una din emisiuni, soțul Vulpiței a lansat un atac dur la adresa lui Rafaelo, fără să îi pese că totul este transmis în direct. În stilul său, Viorel de la Blăgești l-a făcut praf pe cântăreț și l-a acuzat că s-a folosit de faima lui și a nevestei, pentru a ajunge să fie urmărit pe internet. Poate tocmai de aceea bărbatul încornorat a și aruncat zarurile pe masă. ”Dacă nu era Vulpița cu prima piesă, eu cu a doua piesă și apoi iar Vulpița cu a treia piesă, nu știa nimeni de individul ăsta”, a izbucnit Viorel, contrat însă imediat de artist. ”Băi, stai în banca ta, ești un nimeni, eu chiar am avut melodii de top și înainte. În plus, pentru mine, soția ta este doar o prietenă. Nu te mai ambala atât”, a fost și reacția lui Rafaelo.

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! ”O femeie frumoasă căreia nu îi place publicitatea”

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! Ca totul să fie clar, într-un material live pe You Tube-ul WOWbiz.ro, Rafaelo avea să facă o dezvăluire surprinzătoare. ”Eu nu am vrut să joc roluri de amant, de iubit sau mai știu eu ce s-a dorit. Am încercat să merg pe latura profesională cu Veronica, pe care sincer o respect și o îndrăgesc ca persoană. Este o fetiță cuminte, care merită o viață mai bună decât aceea pe care o duce cu Viorel. Însă, nu este treaba mea...eu am să o ajut mereu cu o vorbă bună, cu un sfat, dacă mi-l va cere, ca prieteni, doar atât! Eu am o iubită,o femeie foarte frumoasă, căreia nu îi place publicitatea și de aceea, nici nu o expun. Suntem împreună de câteva luni, și ne place să fim discreți cu viața noastră personală”, a declarat Rafaelo, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! Ce a spus s-a întâmplat cu Bianca de la Puterea dragostei

Vulpița în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! Dacă Rafaelo a vorbit despre femeia pe care o iubește, dar și legătura pe care a avut-o și o are cu Vulpița, ei bine, iubitorii de cancan-uri știu că el a mai fost atașat și de alte reprezentante ale sexului frumos, mai ales în perioada în care se afla în casa Puterea dragostei. Una dintre ele a fost Bianca Comănici, pe care o cunoștea de la casting și cu care mai vorbea pe internet.