Milioane de romani, cu ochii pe productiile difuzate de Kanal D - “Stirile Kanal D”, serialul de comedie “Moldovenii” si emisiunea concurs “Roata Norocului”

Kanal D isi consolideaza pozitia de lider de piata, in randul televiziunilor din Romania, cu productiile difuzate in Prime Time. In weekend-ul trecut, Kanal D s-a aflat in preferintele telespectatorilor, clasandu-se pe primul loc in topul televiziunilor, cu “Stirile Kanal D”, serialul de comedie “Moldovenii” si emisiunea concurs “Roata Norocului”.

Duminica, 29 decembrie, Kanal D a fost lider de piata cu “Roata Norocului”, clasandu-se pe primul loc, atat pe targetul National, cat si pe All Urban. In randul publicului de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, show-ul prezentat de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi a pozitionat postul TV pe locul doi, in topul televiziunilor.

Weekend de top! Kanal D, lider de audienta, cu emisiunile difuzate in Prime Time

Peste 21% din populatia tarii a urmarit aseara emisiunea “Roata Norocului”, la Kanal D! Astfel, aseara, in intervalul 20:00 – 22:00, Kanal D a inregistrat 10,4% rating si 21,2% cota de piata, pe targetul National, 7,2% rating si 15,7% cota de piata, pe targetul All Urban, si 6,3% rating si 16,9% cota de piata, pe targetul Comercial.

Peste 1.8 milioane (1.859.000) de telespectatori din intreaga tara au urmarit aseara, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea “Roata Norocului”. Minutul de aur, atins la 20:36, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 2.2 milioane (2.289.000) de fani.

“Stirile Kanal D” de la ora 18:00, difuzate aseara, au fost urmarite, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste un milion (1.091.000) de telespectatori din intreaga tara. “Stirile Kanal D” au pozitionat statia pe primul loc in topul audientelor, pe targetul National, si pe locul doi, pe targetul Comercial. Duminica, in intervalul 18:00 – 19:00, statia a inregistrat cu “Stirile Kanal D” 6,1% rating si 13,8% cota de piata, pe targetul National, si 4,0% rating si 13,6% cota de piata, pe targetul Comercial.

Sambata, 28 decembrie, productiile difuzate in Prime Time, serialul de comedie “Moldovenii” si “Stirile Kanal D” au fost urmarite de milioane de telespectatori.

Serialul de comedie “Moldovenii”, difuzat sambata, in intervalul orar 20:00 – 20:50 a fost primul program in preferintele romanilor, Kanal D clasandu-se pe primul loc, in randul publicului din intreaga tara si pe locul doi, in randul publicului de la orase. Astfel, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a intregistrat 8,3% rating si 16,8% cota de piata, pe targetul National, si 5,8% rating si 12,9% cota de piata, pe targetul All Urban.

Serialul de comedie “Moldovenii” a fost urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, de aproape un milion si jumatate (1.475.000) de fani. Minutul de maxima audienta, atins la 20:26, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, aproape doua milioane (1.982.000) de telespectatori.

“Stirile Kanal D” difuzate sambata, 28 decembrie, in intervalul orar 18:00 – 19:00, a fost prima optiune a telespectatorilor din intreaga tara. Kanal D a fost lider de audienta, pe targetul National, cu 5,5% rating si 12,7% cota de piata. Aproape un milion (984.000) de romani din intreaga tara au urmarit in medie, in fiecare minut, “Stirile Kanal D” difuzate sambata.