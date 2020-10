What's Up

What's Up este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la momentul actual. În ultima perioadă, cântărețul scoate hit după hit, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Chiar dacă a fost criticat de-a lungul timpului că a scos aceste piese cu maneliști, What's Up nu se ascunde de nimeni, iar astăzi a spus tot adevărul și despre familia sa.

What's Up, detalii despre familia sa

Se pare că artistul susține că a fost sprijinit întotdeauna de părinții lui și chiar l-au sprijinit pe tot parcusul carierei sale muzicale. Cu toate acestea, el a renunțat la facultate pentru a face ceea ce îi place, dar familia i-a spus că dintr-o pasiune nu va reuși să-și câștige pâinea! Astăzi, What's Up reușește să atragă un public cât mai larg cu piesele lui.

”Părinții mei m-au susținut întodeauna. M-au susținut în drumul meu, m-au lăsat să fac ce vreau, dar mereu mi-au spus că pe pământul ăsta trebuie să faci cumva să-ți câștigi pâinea și dintr-o pasiune nu-ți iese de cele mai multe ori. M-au învățat să am un job real și stabil”, a declarat What's Up.

What's Up

În plus, cântărețul a mai vorbit despre colaborările sale din ultima perioadă cu diferiți maneliști. Pentru că în ultimele zile, tot mai piese de pe Youtube apar cu What's Up și persoane de etnie rromă, artistul a decis să ofere niște explicații. În plus, deși toată lumea crede că este român, se pare că mama lui este țigancă unguroaică.

”Pe mine oamenii mă văd alb, român 100%, dar povestea mea din spate zice că părinții mamei mele ar fi țigani. Asta este legenda, realitatea nu știu care este. Eu, în sufletul meu sunt foarte atașat de țigani, am crescut printre ei. Nu am înțeles niciodată de ce nu acceptăm faptul că toți avem oameni răi și ar trebui să ne avem ca frații”, a mai spus el.

sursa spynews