What`s UP a făcut un credit la bancă pentru a-şi putea plăti datoriile. WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că artistul, al cărui nume este Marius Marian Ivancea, a fost executat silit de două ori. În octombrie 2017, Centrul Medical Unirea a câştigat procesul cu cântăreţul, acesta fiind obligat de instanţă să plătească datoria de 1.073 lei, penalităţi de 875 lei şi cheltuieli de judecată de 310 lei. În septembrie 2018, o bancă la care What`s UP a contractat un credit de nevoi personale l-a executat silit, pentru că acesta nu şi-a plătit datoriile. (vezi cum i-a cerut What`s UP demisia lui Traian Băsescu)

Confruntat cu probleme financiare, cântăreţul s-a împrumutat la o altă bancă, în iulie 2016, dar banii obţinuţi, aproape 8.000 de euro, nu l-au ajutat să evite executările silite. “Garanteaza plata si indeplinirea in intregime a obligatiilor in baza contractului de credit nr. din data de 05/07/2016, cu modificarile ulterioare (contractul de credit), pana la concurenta sumei principale imprumutate de 42.400,00 lei (patruzecisidoimiipatrusute,00 lei), plus dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente, precum si a oricaror altor sume datorate sau potential datorate bancii in baza contractului de credit”, se scrie în contractul de împrumut al lui Marius Ivancea.

What`s UP a făcut un credit la bancă. I se aduce și acuzația de ultraj

What's Up a revenit în prim-plan după ce a fost arestat în urma unui scandal violent cu iubita lui, Alice. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție. Alice Badea a făcut primele declarații după ce a sunat la poliție și a anunțat că a fost bătută de fostul ei iubit, What's Up. La adresa apartamentului violonistei a ajuns un echipaj de poliție. Cântărețul a devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii, astfel că a sfârșit încătușat și dus la secția de poliție pentru a da mai multe declarații.

Alice Badea a fost contactată de reporteri pentru a da mai multe detalii despre incident, dar a negat că a sunat la poliție. Mai mult, ea a declarat că What’s Up nu a fost agresiv fizic, însă a recunoscut faptul că la domiciliul ei au existat mai multe contradicţii. Iubita artistului l-a însoțit la sediul de poliție, unde au sosit ulterior și părinții artistului. De la secția de poliție, What's Up a fost dus la Parchet pentru a vorbi cu procurorii. Conform declarațiilor unui reporter, artistului i se aduce și acuzația de ultraj pentru că a mușcat un polițist.