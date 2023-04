What's Up dă cărțile pe față, după ce s-a speculat că și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Simina! Este sau nu într-o relație? "Nu există om care nu are nevoie să își găsească jumătatea" | EXCLUSIV

In articol:

What’s Up a vorbit despre motivul pentru care s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, despre ce proiecte a pregătit, despre familia lui, despre cum își dorește să arate viitoare lui casă, dar și despre Gala RXF.

Artistul a spus că în ultima perioadă s-a simțit epuizat de lumina reflectoarelor, drept pentru care nu și-a făcut prezența în diferite emisiuni, interviuri, ci doar la concerte. What’s Up a povestit și despre ce proiecte a pregătit cât timp a fost absent, dar și ce alte piese așteaptă să lanseze. What’s Up a menționat și despre experiența în gala RXF, fiind provocat din nou de Exploit, dar și de un alt pretendent.

Whats Up are sau nu iubită?

După divorțul de Simina, mai multe guri zvoneau că Whats Up s-ar fi cuplat cu altcineva. Într-un interviu exclusiv, artistul ne-a spus dacă este sau nu într-o relație.

"Nu e nimeni în viața mea și nici nu vreau să încurc pe nimeni, cred că ăsta e cuvântul. Cred că nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru o relație. Nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru industria asta muzicală, dar cumva am observat că de când am început să ofer tot timpul acestui drum muzical, cumva pot să fiu mai matur în alegerile astea și probabil când o să îmi termin eu acest drum nebun cu muzica și relaționarea cu oamenii din jurul meu, o să îmi găsesc și jumătatea mea și o să am timp să îi ofer timpul necesar pentru o familia corectă. Eu nu cred că există om, fie bărbat, fie femeie, care pe drumul vieții nu are nevoie să își găsească jumătatea, că altfel ne năștea Dumnezeu pe toți neutri și nu căutam nimic niciunul.", a declarat Whats Up.

Citeste si: Luca, băiatul care și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un TIR pe zebră, va fi înmormântat astăzi. Durerea locuitorilor este greu de descris în cuvinte: „Este o tragedie”- kanald.ro

Citeste si: Triunghi amoros la postul de poliție Schitu Goleşti. Soțul înșelat a chemat mascații, pentru că nevasta se încuiase cu șeful- stirileprotv.ro

What's Up îi pregătește o surpriză colosală lui Florin Salam

What's Up și Florin Salam au colaborat la mai multe piese, iar se pare că legătura celor doi nu se oprește aici. What's Up are un plan secret, dar foarte mare pentru regele manelelor, cu un artist internațional. Chiar What's Up a fost cel care ne-a dezvăluit marea surpriză.

"Din străinătate îl pândesc pe Snoop Dogg. L-am prins de curând pe Instagram, e prieten cu mine pe Instagram, mă rog, eu i-am dat follow și el mi-a acceptat. Glumesc. Vreau să fac o piesă cu el și am văzut că e fan Salam. La mine mama este de etnie romă și tata e roman și iubesc ambele tabere indiferent. Orice pădure are uscăciuni. Acum când l-am văzut pe Snoop Dogg că ascultă Salam, am zis perfect, trebuie să îi fac o piesă lui Snoop Dogg cu Salam. Am luat fix refrenul ăla de îl asculta Snoop Dogg și am scris varianta în engleză a acelui refren și urmează când are timp maestrul Florin Salam. Eu cu el am făcut deja vreo 5 piese, dintre care am lansat vreo patru pe internet, vreo trei au avut și succes, una nu a fost pe gustul nici al meu, nici al lui, dar am făcut-o că mna, așa sunt încercările. Plănuiesc într-o zi când îl prind pe maestrul Florin Salam să îl trag la studio și după să bat la ușă la Snoop Dogg. Și dacă lui Snoop Dogg nu o să îi placă de noi așa cum suntem, costă doar 100.000 de euro să faci un featuring cu el. Plătești suta de mii, el vine și îți cântă piesa. Deci, se poate face treaba asta. La banii mei nu, dar la banii maestrului Florin Salam poate, acum trebuie să îl conving și pe el să mă ajute să fiu compozitor internațional.", a mărturisit Whats Up, la WOWnews.

Citeste si: „Trec printr-o perioadă grea din toate punctele de vedere, și pe plan personal și profesional.” Gina Matache, copleșită de durere!- kfetele.ro

Citeste si: Sf. Gheorghe 2023. Tradiții și obiceiuri românești- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgina Rodriguez, la cuțite cu soacra!- radioimpuls.ro

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!