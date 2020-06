What's Up s-a luat la bătaie în mijlocul străzii

In articol:

What's Up a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după ce s-a luat la bătaie cu un vecin, luni după-amiază. Vecinul i-ar fi atras atenția cântărețului să dea muzica prea încet, deoarece ste prea mult zgomot. Artistul a avut o reacție nervoasă și a început să se ia la bătaie cu bărbatul. El nu a mai ținut cont că bărbatul avea în brațe un copil.

La întreaga scenă au fost prezenți și mulți trecători. Într-un final, la fața locului și-au făcut prezența și oamenii legii, care l-au potolit pe artist, potrivit Spynews.ro. .Paparazzi i-au surprins la fața locului și pe părinții artistului.

Iubita lui What's Up a dat cărțile pe față! Ce spune Alice Badea despre comportamentul lui: „Țipă, se agită foarte tare”

Iubita lui What's Up, Alice Badea, a vorbit despre relația cu artistul, la șase luni după ce cântărețul a fost arestat pentru că ar fi agresat-o.

La șașe luni de la scandalul care i-a adus pe What's Up și pe Iubita lui, Alice Badea, în primele pagini ale presei, cei doi artiști sunt în continuare împreună. Tânăta vilonistă a rămas lângă el în ciuda ieșilor nervoase și a comportamentului lui. Chiar ea a povestit că uneori What's Up este prea agitat și că nici nu gătește, acestea fiind nemulțumirile pe caer ea le are în relația cu el.

„Este foarte carismatic și felul în care povestește lucrurile este amuzant. Este foarte iubitor. Uneori țipă. El fiind o fire foarte pasională, se agita foarte tare și intrece o limită a expresivitatii. Dar și eu am momente de genul, așa că îl înțeleg. Nu gătește! Aș vrea să gătească”, a declarat Alice Badea, iubita lui What's Up, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În urmă cu șase luni, What's Up a fost arestat pentru că a agresat-o pe Alice Badea

Pe data de 9 decembrie, în jurul orei 19:30, What's Up a fost arestat. Artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție, relatează Spynews.ro.

Conform aceleiași surse, What's Up ar fi fost violent cu iubita lui, Alice Badea. Chiar ea a fost cea care a sunat la Poliție, dar tot ea a plecat cu el de mână de la secție după declarații. (Citeste si: Iubita lui What's Up, primele declarații despre scandalul cu artistul: „M-am speriat...”)