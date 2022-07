In articol:

Wimbledon 2022. Simona Halep urmează să joace astăzi în sferturi la Wimbledon, contra americancei Amanda Anisimova. Halep va lupta astăzi pentru calificarea în semifinalele Grand Slamului londonez.

Wimbledon 2022. Simona Halep o va înfrunta pe Amanda Anisimova de la 15:30 ora României

Wimbledon 2022. Simona Halep va juca astăzi, de la ora 15:30, contra americancei Amanda Anisimova în primul meci al zilei de pe terenul central. Partida va începe la ora 15:30 (ora României) și va fi difuzată în direct pe Eurosport.

“Duminică am fost pe Terenul Central alături de ceilalți campioni și mi s-a părut ceva uimitor, de fapt, am fost mai emoționată și stresată atunci decât în ziua meciului. Mereu e deosebit să revin și să am șansa de a juca pe acest teren frumos, de fiecare dată dau tot ce am mai bun.

Nu m-am gândit la faptul că nu am pierdut set deocamdată, dar sunt mulțumită cu felul în care am jucat până acum în turneu. Zi după zi e mai bine. Abia aștept meciul următor, sper să fie la fel de bine ca până acum.”, a declarat Halep, conform gsp.ro.

Wimbledon 2022. După meciul cu Halep și Anisimova, pe teren vor intra Rafael Nadal și Taylor Fritz. Tot pe această arenă va mai avea loc partida dintre Cristian Garin și Nick Kyrgios.

Wimbledon 2022, semifinale feminine

Ons Jabeur (3) vs Tatjana Maria

Simona Halep (19)/ Amanda Anisimova vs Ajla Tomljanovic/ Elena Rybakina (17).

Simona Halep vs Amanda Anisimova 2-1

Simona Halep și Amanda Anisimova s-au confruntat până acum în 3 meciuri

Wimbledon 2022. În total, cele două jucătoare s-au întâlnit în trei rânduri, românca fiind în avantaj, scor 2-1. A fost 6-2, 6-4 pentru Anisimova în sferturile Roland Garros 2019 și 6-0, 6-1 pentru Halep în șaisprezecimile de la Paris, un an mai târziu. Simona Halep a învins-o clar, acum 12 zile, la Bad Homburg. Așadar, Simona Halep are 2-1 la întâlnirile directe.

2022, Bad Homburg: 6-2, 6-1 pentru Halep

2020, Roland Garros: 6-0, 6-1 pentru Halep

2019, Roland Garros: 6-2, 6-4 pentru Anisimova.

Simona Halep o poate depăși pe Venus Williams în topul câștigurilor

Wimbledon 2022. În acest moment, Simona Halep se situează pe locul 3 în topul câștigurilor. Halep este depășită de Serena Williams, cu un total al câștigurilor de 94,5 milioane și de Venus Williams, cu 42,2 milioane.

Astfel, Halep mai are de câștigat doar 3,2 milioane de Euro pentru a trece de Venus Williams, iar cu un succes la Wimbledon 2022, suma s-ar micșora considerabil.

În prezent, Halep deține un total al câștigurilor de 39 milioane de dolari, iar dacă ajunge în finala Wimbledon 2022, va depăși suma de 40 milioane de dolari.

