WOWbiz întreabă, vedetele răspund. Cum a fost prima beție pentru Spike, Șerban Pavlu, Mircea Bravo și Cristina Șișcanu? | EXCLUSIV

Prima beție cu prietenii este, pentru cei mai mulți dintre noi, o experiență de neuitat și, adesea, una în care nu s-a băut neapărat cu măsură.

Șerban Pavlu: „Locul în care s-a întâmplat asta, mărturisesc cu rușine, a fost pe Statuia Aviatorilor.”

Întrebați cum a fost prima dată când au pus gura pe băutură, Șerban Pavlu, Spike, Mircea Bravo și Cristina Șișcanu și-au recunoscut „păcatele”.

Șerban Pavlu este un actor în adevăratul sens al cuvântului și, chiar dacă prima sa beție s-a întâmplat pe vremea când nu era încă student la teatru, regia, parcă inspirată din filmele de la Hollywood, n-a lipsit din planul pe care l-a făcut când a sărbătorit trecerea examenelor în liceu.

„E ceva complex și groaznic. Pe vremea mea, după treapta întâi se dădea și treapta a doua, între clasa a zecea și a unsprezecea, în liceu. Când am luat treapta a doua, am mers cu cel mai bun prieten al meu undeva unde se vindea, în București, imediat după Revoluție pe valută, pe dolari. Oamenii aveau marfă străină și voiau s-o vândă pe dolari. Am cumpărat ceva ce se numea Riccadonna. Este un vermouth. Am cumpărat fiecare câte o sticlă și el avea, de acasă, pachete de țigări Kent, de-alea care să dădeau la doctor. Avea fiecare sticla lui și pachetul lui și, de bucurie că am luat treapta a doua, am băut din chestiile alea și fumam și nu înțelegeam nimic! Și locul în care s-a întâmplat asta, mărturisesc cu rușine, a fost pe Statuia Aviatorilor”

a mărturisit Șerban Pavlu într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Spike a fost mai așezat la prima sa băută, ba chiar nu s-a lăsat deloc descurajat de amețeala de după încât să spună clasicul „Nu mai beau în viața mea!”

„Am băut o bere. Mi s-a făcut rău. Am continuat-o pe toată și am zis <<Bă, nici nu a fost! Mai încerc o dată.>> Eram în clasa a cincea”, le-a spus Spike jurnaliștilor WOWbiz.

Mircea Bravo: „Mi-au pus băieții răi bere în suc!”

Vloggerul Mircea Bravo s-a îmbătat pentru prima dată după ce a absolvit școala generală. De teamă să nu-i certe profesorii de la banchet, Mircea și colegii săi au desfăcut sticlele în parc, doar că lipsa de coordonare i-a dat de gol la întoarcere.

„Prima mea beție a fost în clasa a opta, la banchet. Era o petrecere cu profesorii. Noi mergeam în parc să bem, pentru că ne era rușine să bem de față cu ei. Și am mers și am băut, și când ne-am întors noaptea la petrecere, mi-am dat seama că nu mai dansez așa de bine. Mi-a zis doamna profesoară <<Mircea, ce-ai făcut?!>>, iar eu i-am răspuns <<Mi-au pus băieții răi bere în suc!>> Mi-era frică să mă fac de râs față de profesori!”, a spus râzând Mircea Bravo.

Prima beție a Cristinei Șișcanu a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire, ca să-l parafrazăm pe I.L. Caragiale. Cristina a recunoscut că n-a trecut niciodată printr-o mahmureală și că beau cu măsură la fiecare eveniment.

„N-a existat nici măcar prima. N-am băut mult niciodată. Eu beau, de obicei, un pic de Prosecco, dar să fie de calitate. Îl pun într-un pahar de Prosecco și beau din el pe tot parcursul petrecerii”, a declarat Cristina Șișcanu pentru WOWbiz.ro.