Cristina Șișcanu a intrat la bănuieli încă dinainte să fie jefuită de menajeră: „Au fost semne” | EXCLUSIV

În urmă cu aproape o săptămână, Cristian Șișcanu s-a plâns pe rețelele sociale de menajera familiei ei, care i-a luat încărcătorul de la telefon și a fugit când a fost pusă să recunoască.

Cristina Șișcanu: „O dată am și râs, și m-am și enervat un pic.”

Deja pățită, prezentatoarea TV recunoaște că ar fi trebuit să se aștepte la așa ceva, având în vedere faptul că doamna respectivă nu era la prima abatere.

Menajera venea de două ori pe săptămână să facă ordine în casa Cristinei Șișcanu și a soțului ei, Mădălin Ionescu. Cristina a mers întotdeauna pe încredere când a venit vorba de menajerele pe care le-a angajat, așa că și-a lăsat telefonul la încărcat, nesupravegheat, într-una dintre camere. Când s-a întors să-l verifice, și-a dat seama că lipsea încărcătorul și, când a întrebat-o pe menajeră dacă l-a luat cumva, aceasta n-a recunoscut nimic și a plecat de îndată.

„Am fost supărată, pentru că nu e plăcut să se întâmple un astfel de lucru. De-a lungul timpului, oricum, am mai observat niște gesturi de genul ăsta din partea ei. Își însușea niște lucruri de astea mărunte. Dacă luam o pungă de la un magazin de cosmetice și îmi dădeau doamnele de la casă niște mostre, eu îmi luam produsele, ea strângea punga și mostrele dispăreau. Își însușea și pungi de cadouri. Nu era asta o problemă, că nu sunt o avere...dar e vorba despre gest. O dată am și râs, și m-am și enervat un pic. Mi-a adus Mădălin niște flori, un buchet superb, și ea îmi zice <<Doamnă, nu îmi dați mie florile? Că mă duc la o nuntă.>> Am numărat în gând până la 10 și i-am spus <<Nu pot să vi le dau, pentru că sunt din partea soțului.>> Nu se fac lucrurile astea!”, le-a mărturisit Cristina Șișcanu jurnaliștilor WOWbiz.

Cristina Șișcanu: „Soțul mi-a zis că ar trebui să angajăm menajeră prin agenție.”

Cristina a apelat mai mereu la prieteni când a schimbat menajerele. Cea care a lăsat-o fără încărcător le-a dat de bănuit și altor cunoscuți de-ai ei, așa că, de data aceasta, vrea să fie mai riguroasă în procesul de angajare și să își ia mai mult timp să aleagă omul potrivit.

„Soțul mi-a zis că ar trebui să angajăm menajeră prin agenție. Noi tot mergeam pe recomandări de la prieteni...Doamna care a fost la noi fusese la niște prieteni de-ai noștri, iar soțul prietenei mele mi-a zis că <<Mie nu-mi place doamna asta! Nu-mi place cum e ea!>> și n-a acceptat-o. Am luat-o noi...Eu tot timpul am fost generoasă cu doamnele care au lucrat la noi. Eu primesc foarte multe haine cadou și n-am cum să le port pe toate. De multe ori le împărțeam cu ele, pentru fiicele lor. Nu avea de ce să facă lucrul ăsta! Am și uitat...în acest moment nu am o doamnă, dar urmează să plecăm în vacanță, și atunci am un răgaz”, a precizat Cristina Șișcanu pentru WOWbiz.ro.