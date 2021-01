WOWbiz.ro a avut dreptate! Simona Halep își pregătește retragerea

In articol:

Astfel, plecată acum în Australia – alături de Toni Iuruc, iubitul și partenerul de viață al său – Simona Halep a făcut o serie de declarații care dovedesc că WOWbiz.ro a avut dreptate cu privire la planurile de viitor ale jucătoarei de tenis care a impresionat tot mapamondul.

Mai exact, a recunoscut ea, senzația pe care i-o oferă dtenisul nu este comparabilă, din punctul ei de vedere, cu cea oferită de posibilitatea de a avea măcar un copil. Și, a recunoscut ea, cel mai important lucru pentru ea este.... familia. „Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare.

Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep si Toni Iuruc, un cuplu solid

De altfel, așa cum informa WOWbiz.ro, în exclusivitate, în urmă cu ceva vreme, Simona Halep se gândește deja la momentele de după retragere, mai ales că își dorește să devină mamă și să se bucure de toate aceste momente cu totul și cu totul deosebite din viața unei femei. În plus, susțin sursele noastre, între ea și Toni Iuruc relația este din ce în ce mai solidă, cei doi descoperind că sunt, cu adevărat, suflete pereche și că interesele lor, cu privire la viitorul ca familie, sunt

identice.

Simona Halep e toata un zambet de ceva vreme incoace

Simona Halep vrea copii

”Simona își dorește minumum trei copii, iar Toni, după ce au discutat pe acest subiect, s-a lăsat convins de avantajele de a avea o familie atât de numeroasă. Evident, copiii lor nu vor apărea acum, Simona este decisă să mai joace tenis la nivel înalt încă maximum trei ani (...) Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii.

Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, susține sursa noastră despre relația pe care Simona Halep o are cu Toni Iuruc.