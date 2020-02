Destinatia pentru petrecerea concediului de odihna trebuie aleasa cu foarte mare atentie. Aceasta trebuie sa ofere tot confortul de care ai nevoie pentru a te putea relaxa dupa o perioada stresanta si foarte aglomerata la locul de munca. Delta Dunarii este una dintre destinatiile turistice care ofera toate conditiile necesare pentru o perioada de odihna bine meritata. Aceasta zona este alegerea potrivita in cazul in care iti doresti sa te odihnesti in timpul concediului. De asemenea, aceasta destinatie poate fi aleasa si de catre persoanele care doresc sa imbine distractia cu odihna.

Principalele motive pentru a alege un sejur in Delta Dunarii

Daca pana in momentul de fata nu ai fost in Delta Dunarii trebuie sa mergi cat mai repede cu putinta in aceasta zona. Delta Dunarii trebuie sa fie fara nici o urma de indoiala urmatoarea destinatie turistica in care vei merge in concediu. Inainte de a merge in Delta Dunarii trebuie sa ai in vedere un singur detaliu: te vei

indragosti iremediabil de aceasta zona motiv pentru care vei reveni in Delta Dunarii de fiecare data cand vei avea ocazia. Principalele motive pentru care se intampla acest lucru sunt urmatoarele:

- Este destinatia perfecta in cazul in care doresti sa pleci intr-o zona foarte linistita, sa fii in mijlocul naturii si tot ceea ce auzi sa fie zgomotul produs de catre animalele si pasarile care traiesc in Delta Dunarii. Aceasta zona este alegerea perfecta in cazul in care doresti sa iti reincarci bateriile. De asemenea, iti vei bucura privirea cu niste peisaje a caror frumusete pur si simplu iti taie rasuflarea.

- Esti fan preparate pescaresti? Atunci Delta Dunarii este locatia catre care trebuie sa te indrepti pentru ca in aceasta zona se mananca cele mai bune preparate pescaresti. Pe langa faptul ca localnicii care traiesc in aceasta zona preparara mancarurile dupa retete foarte vechi, calitatea pestelui este foarte buna.

Fauna, pasarile si animalele pe care le poti vedea in Delta Dunarii. Aceasta zona este una dintre putinele zone din tara noastra in care poti vedea peisaje virgine si pasari sau

- animale pe cale de disparitie. Caii de la Letea reprezinta cu siguranta un motiv intemeiat pentru care trebuie sa vizitezi cel putin o data Delta Dunarii.

Delta Dunarii ofera conditii de cazare de lux

Cu toate ca Delta Dunarii este o zona retrasa, in care se traieste modest, fara toate tentatiile care exista in marile zone turistice, Delta Dunarii este o zona in care poti gasi conditii de cazare de lux.

Lebada Luxury Resort & Spa este locul pe care trebuie sa il alegi pentru a te putea bucura de o vacanta asa cum nici macar nu ai visat. Construit pe o insula, Lebada Luxury Resort & Spa este locul in care pur si simplu simti ca te odihnesti in adevaratul sens al cuvantului si simti ca esti un om privilegiat pentru ca te bucuri de tot ceea ce ofera acest resort. Pasiunea pentru ospitalitatea de lux este conceptul care sta la baza nasterii acestui resort elegant. Acest resort ofera urmatoarele facilitati:

Cazare. In momentul de fata acest resort are posibilitatea de a gazdui in cele mai luxoase conditii pana la 400 oameni.

- Aceasta locatie dispune de 140 camere single si duble si apartamente cu vedere spectaculoasa, departe de zgomot, cu acces nelimitat dimineata la cele mai frumoase rasarituri de soare.

- Spa & detox. In cadrul acestui resort lucreaza specialisti care ofera cele mai inspirate si inovatoare tratamente de relaxare din lume. Tipurile de masaj de care poti beneficia sunt urmatoarele: masaj cu pietre incalzite, scrub de corp, masaj faicial, etc. Pentru a beneficia de un nivel de relaxare si mai ridicat poti apela la sauna uscata si umeda din cadrul resort-ului. De asemenea, specialistii care lucreaza in cadrul acestui resort iti stau la dispozitie cu cele mai eficiente tratamente pentru detoxifierea organismului.

- Resort-ul este prevazut cu 2 restaurante, unul cu specific traditional si unul cu specific international. Indiferent ca alegi restaurantul cu specific traditional sau pe cel cu specific international vei avea ocazia de a manca cele mai gustoase tipuri de mancaruri.

Posibilitatea de a putea participa la diverse activitati de interior sau de exterior. Pentru a trai o experienta cat mai

- placuta si intensa, de care sa iti aduci aminte cu mare placere si peste cativa ani, Lebada Luxury Resort & Spa ofera clientilor posibilitatea ca acestia sa participe la diverse activitati de interior sau de exterior. Masaje, activitati la piscina, mini casino, poker, pescuit in mediu natural, sah de exterior, caiac & canoe, diverse excursii sunt doar cateva dintre activitatile la care poti participa pentru petrecerea timpului liber dar si pentru a putea trai experiente care cu siguranta nu le-ai mai trait pana in momentul de fata.

Concluzii

Lebada Luxury Resort & Spa este resort-ul in care daca te cazezi vei trai o experienta placuta, odihnitoare, care te va ajuta sa revii cu forte proaspete la viata cotidiana. De asemenea, cazandu-te in acest resort vei avea parte de conditii de lux, asa cum ai vazut doar in filme. Pentru a afla cat mai multe detalii despre conditiile de cazare acceseaza https://www.newlebadaresort.com.